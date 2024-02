¡’Michi’ Sorprendente! Gatito Ayuda a Sus Dueños Limpiando Frijoles y se Vuelve Viral en Redes Sociales

Este martes 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, en conmemoración del famoso felino Socks, que durante años vivió en la Casa Blanca -en 1993 durante la presidencia de Bill Clinton- y fue precisamente en esta fecha, pero de 2009, que fue sacrificado luego de haberle detectado cáncer.

En el marco de esta celebración, te presentamos a un minino que se ha vuelto viral en redes sociales luego de que se difundiera cierta habilidad o truco que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

En el video compartido, la mascota ayuda a una persona a limpiar frijoles.

El material, que ha acumulado más de 3 millones de reproducciones y miles de comentarios, fue acompañado con la siguiente frase:

Los gatos no sirven para nada, mi gato limpiando frijoles, si no, no come