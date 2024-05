Mujer Encuentra Auto de Lujo en Menos de 70 Mil Pesos; Esto Hizo Con la 'Oferta'

La actriz mexicana Raquel Martínez reveló en sus redes sociales que encontró el auto de lujo, Mercedes-Benz AMG A 35, con un precio de 68 mil pesos y recordó el 'caso Cartier', en el que hace unas semanas un joven compró unos aretes de casi medio millón de pesos en solo 474 pesos.

En su cuenta de X, antes Twitter, la mujer compartió que estaba viendo precios de coches cuando se encontró con una gran oferta o error por parte de la página web de la marca de carros de lujo y mostró las imágenes donde se observa el costo por 68,519 pesos y no dólares como le dijeron en algunos comentarios.

Video: Joven Compra Aretes Cartier de 200 Mil Pesos en Solo 237 Pesos por Error del Sitio

De igual forma, la actriz etiquetó en su publicación a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), preguntándoles si deberían de venderle el auto a ese precio, pues aseguró que cuenta con un código QR en el que se le mantiene la oferta por varios meses.

"¿Recuerdan lo que pasó con Cartier? Anoche curioseando carros me pasó esto al ver un Mercedes Benz, incluso tengo el código QR que me mantiene la oferta por varios meses. @Profeco ¿qué procede? ¿Deberían venderme el carro a este precio?", escribió en su cuenta de X @Ramartinactriz.

¿Qué pasó con el error de Mercedes-Benz?

Tras recibir consejo por parte del 'Lord Cartier', la actriz acudió a la concesionaria de Mercedes-Benz en Insurgentes Sur en la CDMX para preguntar sobre el precio que había visto en la página web y dijo que el vendedor le recomendó ponerse en contacto directamente con la planta de la marca de carros.

Pues ya salí, el vendedor todo que ver me aconsejó ponerme en contacto con la planta de mercedes pic.twitter.com/nUadk44YdF — Mami Ra (@Ramartinactriz) May 20, 2024

"El vendedor me da la razón, porque yo llego con mi QR que me lanza la página y me dice que sí, efectivamente el precio que te da la página es ese, 'como nosotros somos vendedores de la marca, no te podemos dar ese precio pero la planta sí, porque son ellos quienes pusieron ese precio'", contó Raquel Martínez, quien aseguró que sí se pondrá en contacto con la marca.

Yo voy a ir con esto hasta el final, aunque solo sea por entretenerme, no pierdo nada. Está muy bonito el carro, ya les seguiré contando

Luego de que se hiciera viral su historia, la actriz indicó que habían 'cerrado' la página web de Mercedes-Benz México y hasta el momento sigue sin funcionar el sitio.