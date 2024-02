Paolita Suárez se Compra Lujosa Casa y la Presume en Redes Sociales

Paola Suárez, integrante de Las Perdidas, mostró en redes sociales su nueva casa, la cual adquirió gracias al apoyo de sus seguidores.

Mediante un video, la creadora de contenido enseñó cada una de las habitaciones con las que cuenta la propiedad y señaló que está lista para habitarla.

La amiga Wendy Guevara dijo sentirse muy emocionada por lograr tener una casa propia.

El nuevo hogar de Paolita tiene tres recámaras con baño propio, así como sala, comedor, cocina y medio baño.

Asimismo, dijo que esta casa cuenta con balcón, aunque aseguró que no se aventará de este, haciendo referencia del violento episodio que vivió con su expareja en su antiguo hogar.

Además, Suárez confesó que debido a que la casa es muy grande, invitó a vivir a su mamá y a su hermano menor con ella.

La integrante de Las Perdidas reiteró su agradecimiento a sus seguidores, ya que por medio de las visualizaciones de su contenido consiguió los recursos para adquirir su nuevo hogar.

Es un logro más para mi vida, estoy muy feliz, algo que sí les tengo que decir es gracias a ustedes, en serio, sin ustedes yo no estuviera logrando esto y no me duele decirlo como otros youtubers: por ustedes tenemos lo que tenemos