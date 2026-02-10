Poemas para 14 de Febrero Perfectos para Dar en una Tarjeta a tu Novia o Novio en San Valentín

El Día de San Valentín 2026 está cada vez más cerca, y si estás buscando los mejores poemas de amor para dedicar este 14 de febrero, acá en N+ te traemos algunos de las mejores poesías escritas por autores famosos para que escribas una tarjeta o carta a tu novia, novio, esposa, esposo o crush.

El Día del Amor y la Amistad se celebra este sábado 14 de febrero en México y es un momento en el que los enamorados se dan todo tipo de regalos y flores, además de que suelen confesar o confirman su amor con palabras y mensajes bonitos.

Por tal motivo, la poesía es una de las mejores formas para sorprender a tu pareja, y a continuación te dejamos algunos poemas de amor que se han quedado en el tiempo y con los cuales puedes escribir una tarjeta para el 14 de febrero y regalársela a ese ser especial en tu vida.

Los mejores poemas para el 14 de febrero

Los siguientes textos reflejan sentimientos profundos como lo son el amor, el enamoramiento, la ilusión, las ganas de estar con alguien y de compartir la vida con esa persona especial, por lo que son perfectos para dedicar este Día de San Valentín 2026.

Gustavo Adolfo Bécquer - Rima XXI

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas

en mi pupila tu pupila azul.

¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?

Poesía… eres tú.

Amado Nervo - Si tú me dices “ven”

Si tú me dices: «¡ven!», lo dejo todo.

No volveré siquiera la mirada

para mirar a la mujer amada…

Pero dímelo fuerte, de tal modo

que tu voz, como toque de llamada,

vibre hasta el más íntimo recodo

del ser que aguarda tu querer y tu mandato.

Si tú me dices: «¡ven!», lo dejo todo,

y voy.

Sor Juana Inés de la Cruz - Detente, sombra de mi bien esquivo

Detente, sombra de mi bien esquivo,

imagen del hechizo que más quiero,

bella ilusión por quien alegre muero,

dulce ficción por quien penosa vivo.

Si al imán de tus gracias atractivo

sirve mi pecho de obediente acero,

¿para qué me enamoras lisonjero

si has de burlarme luego fugitivo?

Mas blasonar no puedes, satisfecho,

de que triunfa de mí tu tiranía,

que aunque dejas burlado el lazo estrecho

que tu forma fantástica ceñía,

poco importa burlar brazos y pecho

si te labra prisión mi fantasía.

William Shakespeare - Soneto XVIII

¿Serás comparado a un día de verano?

Tú eres más hermoso y más templado.

Rudos vientos sacuden los capullos de mayo

y el verano tiene plazo demasiado corto.

A veces brilla el ojo del cielo con exceso,

y otras su dorado rostro se oscurece;

y toda belleza declina alguna vez,

por azar o por el curso cambiante de la naturaleza.

Mas tu eterno verano no se marchitará,

ni perderá posesión de la hermosura que posees,

ni la Muerte se jactará de que vagas en su sombra,

cuando en versos eternos crezcas con el tiempo.

Mientras los hombres respiren o los ojos vean,

vivirá esto, y esto te dará vida.

Jaime Sabines - Tú tienes lo que busco

Tú tienes lo que busco, lo que deseo, lo que amo,

tú lo tienes.

El puño de mi corazón está golpeando, llamando.

Te agradezco a los cuentos,

doy gracias a tu madre y a tu padre,

y a la muerte que no te ha visto.

Te agradezco al aire.

Eres esbelta como el trigo,

frágil como la línea de tu cuerpo.

Nunca he amado a una mujer delgada

pero tú has enamorado mis manos,

ataste mi deseo,

cogiste mis ojos como dos peces.

Por eso estoy a tu puerta, esperando.

Mario Benedetti - Te quiero

Tus manos son mi caricia,

mis acordes cotidianos,

te quiero porque tus manos

trabajan por la justicia.

Si te quiero es porque sos

mi amor, mi cómplice y todo

y en la calle, codo a codo,

somos mucho más que dos.

Tus ojos son mi conjuro

contra la mala jornada,

te quiero por tu mirada

que mira y siembra futuro.

Tu boca que es tuya y mía,

tu boca no se equivoca,

te quiero porque tu boca

sabe gritar rebeldía.

Si te quiero es porque sos

mi amor, mi cómplice y todo

y en la calle, codo a codo

somos mucho más que dos.

Y por tu rostro sincero

y tu paso vagabundo

y tu llanto por el mundo,

porque sos pueblo te quiero

Y porque amor no es aureola

ni cándida moraleja

y porque somos pareja

que sabe que no está sola

Te quiero en mi paraíso

es decir que en mi país

la gente viva feliz

aunque no tenga permiso

Si te quiero es porque sos

mi amor mi cómplice y todo

y en la calle codo a codo

somos mucho más que dos.

Pablo Neruda - Cuántas veces, amor, te amé…

Cuántas veces, amor, te amé sin verte y tal vez sin recuerdo,

sin reconocer tu mirada, sin mirarte, centaura,

en regiones contrarias, en un mediodía quemante:

eras sólo el aroma de los cereales que amo.

Tal vez te vi, te supuse al pasar levantando una copa

en Angola, a la luz de la luna de Junio,

o eras tú la cintura de aquella guitarra

que toqué en las tinieblas y sonó como el mar desmedido.

Te amé sin que yo lo supiera, y busqué tu memoria.

En las casas vacías entré con linterna a robar tu retrato.

Pero yo ya sabía cómo era. De pronto

mientras ibas conmigo te toqué y se detuvo mi vida:

frente a mis ojos estabas, reinándome, y reinas.

Como hoguera en los bosques el fuego es tu reino.

