Video | Por 'Malos Tratos' del Suegro, Novia Se Arrepiente en Plena Boda

En redes sociales se difundió el video de las nupcias de una pareja colombiana que no terminó en un final feliz: cuando le preguntaron a la novia si era su deseo contraer matrimonio, ella se arrepintió y dijo: "No".

Sin conocer la fecha exacta del suceso, pero sí la ubicación, en Chinú, Córdoba, se aprecia cómo Jesica Avilés, quien iba vestida de blanco, esperó hasta que la notaria le formulara la pregunta definitiva para dar a conocer su decisión al novio, Santiago Restrepo Vega.

Mientras todos captaban el momento con sus celulares, un silencio incómodo se apoderó del momento. Fue entonces que la novia volvió a sorprender a los asistentes al argumentar su decisión.

No sé, porque hubo inconvenientes precisamente hoy. El papá no está de acuerdo con esto. Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá. Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, ¡te lo dije! Vine porque me encontré con esto, fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo