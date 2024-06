¿Qué es Stealthing? Influencer Comparte Experiencia de Violencia Sexual

En TikTok se volvió viral el video compartido por la influencer española Ylenia Miller, quien denunció haber sido víctima de stealthing durante lo que llamó "una noche de pasión".

La influencer reveló que durante una visita a Londres, Inglaterra, fue contactada vía Instagram por un hombre al que conoció por Tinder, pero por ciertas situaciones dejó de mensajearse con él.

Miller señaló que el sujeto la invitó a su hotel, a lo que ella accedió, pues para empezar, se hospedaba en un hostal, donde compartía espacio con más personas, por lo que aceptó.

Yo pensé: también quiero un poco de calor en mi vida, me apetecía estar con alguien y digo, bueno, ¿por qué no? Una noche de pasión.

Así fue el momento que describió Ylenia

Ylenia reveló que al llegar al hotel, desde el primer momento, tuvo la impresión de que el hombre le "rompería el corazón", pero le dio igual porque solamente quería pasarla bien una noche y no buscaba una relación seria con esta persona.

Al final llegamos a las manos, se calentó la cosa, empezamos, llegamos a más cosas, obviamente pasaron cosas.

La influencer detalló que en un momento se dio cuenta de que el condón, que ella había llevado, estaba roto, por lo que comenzó a preocuparse.

El tío, en vez de ser una persona con inteligencia emocional, con un poco de empatía, simplemente él estaba de 'es que es culpa del condón que me has traído, que está mal. Es tu culpa'.

Miller añadió que el tipo ni siquiera llevaba condones, por lo que usaron uno que ella llevaba como precaución.

Los hombres nunca se responsabilizan de lo que hacen, ya me ha tocado muchas veces, y la persona que lo haga, le felicito.

La influencer añadió que le pidió al hombre que al amanecer la acompañara para comprar la pastilla del día siguiente, a lo que le respondió que no lo haría.

Esa es otra: después de terminar, le dije: 'oye, me toca a mí', a lo que él me dijo: 'ah no, yo no bajo allí, a mí me da mucho asco, yo no hago eso. Si me lo hubieras preguntado desde el principio, te lo habría dicho'.

La española lamentó que el hombre no le brindó absolutamente nada, pues no llevó ni condón, ni se preocupó por su placer, y añadió que si hubiera sabido eso desde el principio, se hubiera ido desde el primer minuto.

Se lo dije varias veces en plan de: 'bueno, pronto me toca a mí, eh', y él me dijo: 'sí, sí, sí, no sé qué'.

Añadió que al día siguiente, fue a la farmacia y pasó a desayunar a una cafetería para poder tomar la pastilla del día siguiente, y al regresar, le pidió que le pagara, como habían acordado.

Al escuchar que eran 30 libras (680 pesos), el sujeto se enojó y no le pagó. La mujer se fue del lugar completamente enojada por toda la situación.

Noticia relacionada: ¿Qué es el Stealthing y Por Qué Se Puede Volver un Delito en México?

Me he ido de ahí porque ya no esperaba que me pagara por unas 30 libras.

Al finalizar su video, la influencer rompió en llanto, pues dijo sentir impotencia.

¿Por qué los hombres son tan hijos de puta? O sea, no estoy haciendo un puño de esto, te estoy diciendo que pagues por lo que ha pasado. Yo me he tomado una pastilla, que eso te jode el cuerpo por dentro, pero tú no eres capaz de hacer una cosa, que es pagar, por haber hecho lo que hemos hecho. Nadie es capaz de responsabilizarse de lo que pasa, o de lo que hace.

¿Qué es stealthing?

Por la situación, Ylenia Miller podría ser considerada como una víctima de stealthing, acción que es penalizada en varias partes del mundo.

El término stealthing se refiere a la situación cuando, durante una relación sexual consensuada, el hombre se quita el condón sin avisar a su pareja.

Actualmente existe una iniciativa en el Congreso de la Unión, que sigue en estudio, para castigar el stealthing.

En 2022 el senador Mario Zamora presentó una iniciativa para adicionar un quinto párrafo al artículo 260 del Código Penal Federal.

En la nueva redacción del artículo 260 se indicaría que es un delito de abuso sexual el retirar algún método anticonceptivo sin consentimiento durante el acto sexual.

Con información de N+

OAGL