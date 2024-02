¿Qué pasa si me corto donde tengo un tatuaje?

Foto: Unsplash

Limpiar la herida varias veces al día y secarla correctamente.

Poner hielo envuelto en una toalla limpia para aliviar la inflamación.

Evita exponerte directamente al sol.

Antes de tocar el área afectada lava tus manos con agua y jabón.

Utilizar ropa holgada que no se pegue a la piel.

No arranques las costras durante la cicatrización.

Unes una manera de expresar por medio de tu piel tu personalidad, manera de pensar, creencias o simplemente tus gustos y sin lugar a dudas, en especial, el primer tatuaje se convierte en todo una decisión que marca tu vida.Por ese motivo, es común que al hacernos nuestro primer tatuaje desconocemos muchas cosas que los más experimentados ya saben, por ejemplo, losque debemos tener después de hacernos uno.Si bien es muy obvio que debido al trabajo que se realiza sobre laa la hora de la elaboración de un tatuaje nuestra dermis queda sensible, existen otras cosas que debemos tomar en cuenta.Lo primero que debes saber, es que después de hacerte un tatuaje es muy importante tener una excelente higiene en el área afectada para evitaro sarpullidos molestos.Para ello debes limpiar, desinfectar y aplicar una pomada antibacteriana en la parte de tu piel donde te hayas hecho el tatuaje y posteriormente cubrirla con un apósito o parche especial durante un tiempo determinado para evitar infecciones.Otra de las preguntas más recurrentes es: ¿Qué podría pasar si te cortas o sufres una herida en un tatuaje? y para responder, lo primero que hay que tener en cuenta es la gravedad del corte.Si la herida es leve como un arañazo o un corte superficial, tu tatuaje no debería sufrir ningún problema, siempre y cuando la herida se cure correctamente y se evite una infección.Por el contrario, en el caso de que lahaya sido un corte profundo que requiera puntos o una cirugía, tu tatuaje si podría dañarse e inclusive terminar desapareciendo.En caso de haberte cortado sobre un tatuaje te recomendamos seguir los siguientes pasos:https://www.youtube.com/watch?v=HFItBZubjlkRecuerda que si tu tatuaje o tu herida está infectada, lo más recomendable es siempre acudir con un médico que pueda revisarte y asegurarse de que tu salud no se vea afectada.