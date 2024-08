¿Quién es La Rivers? Mexicana Que Ganó el Premio 'Streamer del Año' en los Esports Awards 2024

Samantha Rivera Treviño, mejor conocida como 'Rivers', ha sido reconocida como la 'Streamer del Año' en los Esports Awards 2024, un logro que marca su segundo año consecutivo recibiendo este prestigioso galardón. Con solo 25 años, la regiomontana se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del mundo del streaming.

Después de su éxito en Facebook, Rivers migró a Twitch, donde actualmente cuenta con más de 6 millones de seguidores. Su presencia en otras plataformas también es impresionante, con 6.8 millones de seguidores en Instagram, 7.9 millones en TikTok y 4.2 millones en YouTube.

Originaria de Monterrey, Nuevo León, Rivers comenzó su carrera en Facebook Gaming durante la pandemia de COVID-19, rápidamente ganando popularidad gracias a su carisma y estilo auténtico. Con su característica sudadera holgada y una actitud desenfadada, Rivers se dedicó a transmitir juegos como Call of Duty Warzone y Among Us, capturando la atención de miles de espectadores.

Rivers gana como 'Streamer del Año' en los Esports Awards

Con tan solo tres años en Twitch, Rivers se llevó el premio a 'Streamer del Año' en los Esports Awards por segundo año consecutivo, imponiéndose a creadores como Ibai Llanos, Kai Cenat y Speed.

A través de una publicación en X, la mexicana dedicó su premio a la comunidad que la sigue y continúa apoyando en todos sus proyectos. Además, expresó su admiración por los demás creadores de contenido nominados.

Este premio es de mi comunidad, que siempre está activa y al pendiente de todos los proyectos, apoyando incondicionalmente. Espero algún día ser tan buena creadora como los demás nominados, a quienes admiro mucho. Gracias a mi gente por siempre apoyarme; por ustedes sigo aquí haciendo lo que me gusta, con mucho cariño para ustedes. Son unos chingones y los quiero muchísimo

Samy 'Rivers' en La Velada del Año 3

En 2023, Samantha Rivera participó en La Velada del Año 2023, un evento de boxeo amateur entre streamers, creadores de contenido y celebridades. En esa ocasión, perdió por decisión de los jueces contra la influencer española Marina Rivers.

Es importante destacar que las streamers Alana Flores y AmaBlitz también participaron en La Velada del Año, el pasado 13 de julio 2024, donde se impusieron por cuatro puntos ante las españolas Nissaxter y Zeling en la pelea 2 vs 2, el primer combate doble en la historia del evento.

