Rihanna Crece en Spotify tras Aparición en Super Bowl

La participación de la cantante Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl LVII trajo consigo un aumento del 640% de las reproducciones de su música en Spotify de Estados Unidos, además de ser tendencia en redes sociales.

Los éxitos de la cantante continúan tras su actuación sobre las grandes tarimas suspendidas en la altura, publicitar su marca de cosméticos y ser la primera mujer embarazada en protagonizar el medio tiempo del partido de futbol americano más esperado en Estados Unidos.

Desde que se hizo pública su intervención, los clásicos como "Umbrella", "We Found Love" y "Love on the Brian" de la también empresaria han superado las mil millones de reproducciones.

De acuerdo con información de la plataforma del cinco al 12 de febrero, "Bitch Better Have My Money", "Diamonds", "Rude Boys" y "We Found Love" fueron los temas con mayor incremento en sus números y parte del espectáculo de la noche del domingo en el partido de los Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles.

El regreso de la cantante quedó marcado tras haber permanecido siete años fuera de los escenarios, haberse convertido en mamá en 2022 y esperar ahora a su segundo hijo con el rapero ASAP Rocky.

Con información de EFE.

MV