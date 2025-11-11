Roma Esconde Un Palacio Lleno de Historia y de Terror: La Casa de los Monstruos

Roma es una de esas ciudades en las que no sabes si al caminar es mejor mirar hacia arriba para admirar sus magníficos techos y terrazas o prestar atención a sus edificios, llenos de sorpresas.

Muy cerca de la plaza de España y de la escalinata de Trinità dei Monti, se encuentra un palacio muy peculiar.

Dicen, incluso, que es el más extraño de Roma, que de no saber que se le conoce como La casa de los monstruos, podría pasar desapercibido.

Se trata del Palacio Zuccari y llama la atención por su fachada inquietante.

Unas fauces diabólicas

Este edificio tan singular, se debe a la creatividad de su dueño, Federico Zuccari, un artista, un pintor que lo hizo construir en 1592.

La entrada está enmarcada por grotescas bocas abiertas y caras monstruosas con ojos y cejas, diseñadas para aterrorizar y fascinar al mismo tiempo.

Dicen que su dueño, que tenía una fascinación por las imágenes fantásticas y grotescas, también las creó para ahuyentar a los malintencionados.

Una inspiración en Dante

Zuccari se inspiró en el famoso parque de los monstruos de Bomarzo, al norte de Roma, y con esta casa logró una fusión de arte manierista y barroco, y de arquitectura.

El artista asoció esta fachada a una ilustración que hizo de la puerta del infierno descrita por el gran escritor italiano Dante Alighieri.

A principios del siglo pasado, La casa de los monstruos fue adquirida por Henriette Herz, que aquí estableció la Biblioteca Hertziana, una importante institución cultural internacional.

¡Si los monstruos son de su agrado, no dejen de pasar por la calle Gregoriana!

