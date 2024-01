Causa Indignación en EUA Difusión de Imágenes Pornográficas de Taylor Swift Creadas con IA

Fanáticos de la cantante pop Taylor Swift, políticos estadounidenses e incluso la Casa Blanca expresaron su indignación por imágenes pornográficas falsas de la estrella, generadas por inteligencia artificial, que se volvieron virales en la red social X y todavía estaban disponibles en otras plataformas.

Una de esas imágenes fue vista 47 millones de veces en X, antes Twitter, antes de su eliminación el jueves. Según medios estadounidenses, la publicación estuvo visible en la plataforma durante aproximadamente 17 horas.

Las imágenes pornográficas deepfake -falsas pero extremadamente realistas- de celebridades no son nuevas. Pero a activistas y autoridades les preocupa que herramientas fáciles de usar que emplean inteligencia artificial (IA) generativa creen una avalancha incontrolable de contenido tóxico o dañino.

El ataque a Swift, la segunda artista más escuchada del mundo en la plataforma Spotify después del rapero canadiense Drake, podría arrojar nueva luz sobre el fenómeno.

"El único lado positivo de que esto le haya sucedido a Taylor Swift es que probablemente tenga suficiente poder para aprobar una legislación que lo elimine. Ustedes están enfermos", escribió la influencer Danisha Carter en X.

ai porn (the majority of which is non-consensual) is horrendous and disgusting, the only “silver lining” about it happening to taylor swift, is she likely has enough power to get legislation passed to eliminate it. you people are sick.