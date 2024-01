Un presentador de Fox News sugirió esta semana que Taylor Swift es una "fachada para una agenda política encubierta", amplificando desinformación que ha circulado en círculos de derecha durante meses y que, según expertos, probablemente se intensificará antes de las elecciones estadounidenses de 2024.

En el segmento de Jesse Watters, se advertía que Swift podría ser un "activo del Pentágono", ofreciendo la última teoría conspirativa que explota la fama de la cantautora y su apoyo pasado a demócratas como el presidente Joe Biden.

Los ataques contra Swift en los últimos meses han variado desde agresiones personales hasta acusaciones de brujería y especulaciones sobre su implicación en política.

Taylor Swift 'Activo del Pentágono'

¿Te has preguntado alguna vez por qué o cómo ha estallado de esta manera su fama? Bueno, hace unos cuatro años, la unidad de operaciones psicológicas del Pentágono propuso convertir a Taylor Swift en un activo durante una reunión de la OTAN

Eso dijo Watters el martes, refiriéndose a un video de una cumbre del grupo de ciberdefensa de la organización en 2019.

Sin embargo, la única mención a Swift en el video ocurre durante una presentación sobre cómo la influencia social podría contrarrestar la desinformación, cuando un investigador no afiliado a la OTAN citó a la cantante como ejemplo de una celebridad popular.

"En cuanto a esta teoría de la conspiración, vamos a quitárnosla de encima", dijo a la AFP la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, al referirse a uno de los éxitos de Swift.

Watters también mencionó un aumento del tráfico en el sitio de la ONG Vote.org en septiembre, inmediatamente después de que Swift alentara a sus seguidores a participar en el Día Nacional del Registro de Votantes, sugiriendo que alguien la contactó "desde la Casa Blanca o desde donde sea".

Contactada por la AFP, la publicista de Swift, Tree Paine, refirió a la respuesta de la CEO de la organización sin fines de lucro a las afirmaciones de Watters.

"Nuestra asociación con @taylorswift13 está ayudando a todos los estadounidenses a hacer oír su voz en las urnas", dijo Andrea Hailey en Twitter.

No es una operación psicológica ni un activo del Pentágono

Watters, cuyo programa de máxima audiencia es el segundo noticiario por cable más visto en Estados Unidos, con una media de casi 2,5 millones de telespectadores, reconoció más tarde durante el segmento que "obviamente no tiene pruebas" de las afirmaciones. Fox News declinó hacer comentarios para este reportaje.

La popularidad de Taylor Swift en 2023

La fama de Swift creció en 2023, batiendo récords musicales, realizando la gira más taquillera de la historia y comenzando una relación con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. La revista Time la nombró Persona del Año.

A medida que su estrellato crecía, también lo hacían los ataques en su contra. Influenciadores marginales la acusaron de brujería y afirmaron que era "responsable de asesinato" después de que Kelce apareciera en un anuncio de vacunas.

Imágenes manipuladas compartidas en Internet la relacionan falsamente con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. El activista Charlie Kirk le preguntó en un podcast si le quedaban "óvulos".

"La forma en que está ocurriendo (los ataques a la artista) tiene mucho que ver con el género, porque es relativamente más fácil dirigir afirmaciones de desinformación poco creíbles a celebridades femeninas", dijo Swapnil Rai, profesor adjunto de Medios de Comunicación en la Universidad de Michigan.

Swifties contra MAGA

Laura Loomer, una excandidata de extrema derecha al Congreso, ha dicho que "2024 será MAGA vs Swifties". MAGA es la sigla que resume el eslógan de campaña del ex presidente Donald Trump en 2016: "Make America Great Again" (hacer a Estados Unidos grande de nuevo).

Es probable que la superestrella desempeñe un papel en las elecciones, aunque no como "activo del Pentágono". "No puedo pensar en otra celebridad cuyo respaldo y actividades en favor de un candidato fueran más codiciados", dijo David Jackson, profesor de ciencias políticas de la Bowling Green.

