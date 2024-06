Video: Abuelitas Gemelas Pelean durante la Partida de su Pastel de Cumpleaños

Un par de abuelitas gemelas pelearon en su primera partida de pastel de cumpleaños a los 80 años de edad, ya que, una de ellas nunca había celebrado su aniversario de esta forma.

@abbiesalas4 1 parte …Aqui va el contexto, la hermana de mi abuelita(color rosa) nunca habia tenido un pastel y no queria soplarle. ♬ sonido original - Abbie Salas

Esta peculiar situación las llevó a pelear en plena celebración, y todo fue captado en un video que fue publicado en la red social TikTok por su nieta llamada Abbie Salas. Su familia decidió realizar esta celebración por la ocasión especial del cumpleaños 80 de ambas; la fiesta con temática de lotería fue testigo de la genuina reacción de la octogenaria

@abbiesalas4 2da parte 🫶🏼Aqui ni siquiera sabian como partir su pastel 🥲 ♬ sonido original - Abbie Salas

Sus familiares y amigos les cantaron Las Mañanitas sin contratiempos, fue hasta que llegó la hora de soplarles a los pasteles cuando una de ellas parece no saber qué hacer y le da una palmada en la espalda a la otra. Las risas no faltaron tras la reacción de la abuelita que no quería soplarle a las velas, después, incluso quiso empujarle la cabeza cuando amaga con hacer la famosa ¡mordida, mordida, mordida!

La nieta que subió el video a redes sociales aclaró:

Son bien llevadas

El tierno momento de complicidad entre las abuelitas gemelas se hizo viral rápidamente en TikTok en donde usuarios mostraron empatía con el momento.

Toda la ‘pelea’ fue en un tono amistoso y de camaradería y al final las abuelitas partieron el pastel para repartir entre los invitados, como dicta la tradición en México.

