Hombre Da Todo su Aguinaldo a Su Esposa por Mandarle 'Lonche'

¡El “lonche” cobrará un valor especial! Un hombre dió todo su aguinaldo a su esposa por mandarle lunch todo el año.

A través de redes sociales, se dio a conocer el increíble gesto que le hizo un sujeto identificado como Arturo a su esposa, quien sin saber que el pequeño detalle que tenían con él tendría jugosos frutos.

En las imágenes se observa cuando el hombre llama a su esposa para avisarle que ya está en casa.

Una vez que ella sale, le pide que abra la pequeña maleta negra en la que siempre le manda sus platillos favoritos para degustar en su jornada laboral.

Aunque ella nota una actitud sospechosa, abre la lonchera para saber qué triquiñuela esconde entre tanto misterio.

Luego procede a abrir el recipiente térmico y se lleva una enorme sorpresa.

Debido a que en lugar de hallar los recipientes de plástico llenos de comida, descubre un fajo de billetes de 500 pesos.

La mujer entre risas agradeció el gesto, ya que esta retribución económica es un derecho de todos los trabajadores en México, el cual se entrega al finalizar el año.

Además, dicho dinero resulta valioso por el esfuerzo que representa durante todos los meses laborados.

El video que muestra cómo un hombre dio todo su aguinaldo a su esposa por mandarle “lonche”, de inmediato se volvió viral.

Así deberían ser todos, no que te quitan la intención porque ni las gracias te dan de todo lo que hace uno

Ojala a mi también me den yo llevo todo los desde que me case jamás he falla