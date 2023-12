Video | Jefe le Niega Vacaciones, pero Empleada Hace Plan y Se Va

Una usuaria de TikTok se ha vuelto viral después de que diera conocer su estrategia para tomar vacaciones, a pesar de que su jefe se las negó.

La mujer explicó a través de su cuenta que ella ya tenía su viaje totalmente pagado y cuando recibió la negativa, decidió buscar que la suspendieran por unos días de su centro de trabajo.

En el video, la empleada señala que recibió una llamada por parte de su jefe, en la que le exigía que se presentara, sin embargo, ella ya se encontraba en la terminal aérea a minutos de abordar el avión para disfrutar de sus vacaciones.

Noticia relacionada: ¡Broma a la Abuela! Le Hacen Creer que Videojuego era Noticiero Real

La mujer cuestiona a su superior y le pregunta si no sabe que la habían suspendido por parte de Recurso Humanos.

En el material, la joven recalca que no tiene ninguna intención de presentarse a laborar, ya que no quiere perder el dinero que invirtió en su viaje de placer.

Obviamente no voy a ir, porque no estoy ya ahí siquiera. No estoy, ya déjame largarme en paz