¡Y la Queso! Wendy Guevara, entre los 25 Creadores Más Influyentes del 2024, según Rolling Stone

Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México 2023 y popular influencer, sumó un nuevo éxito a su carrera, pues fue incluida en el listado de las y los 25 creadores de contenido más influyentes del 2024, por la revista Rolling Stone.

El listado fue revelado este lunes 26 de agosto y, de acuerdo con la publicación, se presentó un listado de 500 nominados, de los cuales se eligieron a los 25 que conformarían este top, tomando en cuenta factores como su alcance en redes sociales, interacciones, número de seguidores, además de una evaluación propia del medio.

Rolling Stone ranks Wendy Guevara as the #25 most influential creator of 2024.



"A few years, hundreds of livestreams, and a reality-show win later, Guevara, 31, is now the most sought-after internet celebrity in Latin America."



