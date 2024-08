¿Qué Dijo Ricardo Peralta a Arath de la Torre? Wendy Guevara Reacciona a Comentarios

Ricardo Peralta realizó un posicionamiento muy polémico en contra de Arath de la Torre durante la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2024, y hasta Wendy Guevara reaccionó a los comentarios del influencer, por lo que a continuación te contamos qué dijo Ricardo.

Durante la gala de este domingo, en la que Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada del reality show, Peralta se posicionó de forma fuerte contra el conductor de Hoy por un comentario que le hizo éste en días anteriores.

¿Qué le dijo Ricardo Peralta Arath de la Torre?

"Hola Arath, estoy aquí frente a ti porque hace unas cuantas galas me hiciste un comentario muy desatinado, me dijiste "Rick, quítate eso porque me incomoda verte así", hoy vengo aquí a explicarte un poco un concepto llamado expresión de género", expresó Ricardo.

Después, Peralta le explicó a Arath de la Torre sobre su orientación sexual, identidad de género y expresión de género: "la expresión de género va ligada a la orientación sexual y mi orientación sexual es homosexual y también va ligada a la identidad de género, mi identidad de género es género fluido no binario ni mujer ni hombre y la expresión de género responde a cómo hablamos, cómo tenemos nuestros manerismos y cómo nos vestimos".

#RicardoPeralta cierra esta noche con un polémico posicionamiento 🤯💥#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/p44DxZozPS — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 19, 2024

Además, el influencer aseguró que no se siente tomado en cuenta por el conductor dentro de La Casa de los Famosos 2024, por lo que él tampoco le prestará atención, al tiempo de pedir respeto hacia su persona.

"Yo sé qué tal vez tú me puedes decir o tal vez la gente en casa diga solamente se refería a que no le gustó su ropa, no, yo sé perfectamente que no te referías a eso porque tampoco existo para ti en esta casa y si yo no existo para ti en esta casa tú tampoco vas a existir para mí.

"También me gustaría decirte que para mí es muy fuerte esto porque es algo con lo que he luchado toda mi vida, y a mí no me gustaría que la gente creyera que yo soy un personaje, lo que yo me pongo es porque me hace sentir vivo llena de ilusión y me encanta. Arriba los jotos y afeminados", dijo.

¿Qué le respondió Arath de la Torre a Ricardo Peralta?

Por su parte, Arath de la Torre, que previamente había discutido con Adrián Marcelo, le dijo a Peralta que cree que se está equivocando, ya que él no tiene un problema con su orientación ni identidad y que siempre ha demostrado su respeto hacia él y la comunidad LGBTIQ+-

"Querido Ricardo, creo que te estás equivocando, yo no tengo ningún problema en ningún sentido con nadie absolutamente nadie. Tan es así que tengo un hermano que es homosexual y lo respeto y es mi admiración más grande, no tengo absolutamente nada. Creo que estás tratando de confundir a la gente, yo te respeto y te he respetado siempre. Incluso yo siempre he dicho que en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris, mi respetos para ti siempre y para toda tu comunidad. Lo he demostrado durante todo el tiempo", indicó.

El conductor de Hoy también le pidió a Ricardo no jugar sucio y dejar de intentar voltear a la gente en su contra, ya que él lo ha ayudado de todas las formas en las que ha podido, además de que le dijo que no es Wendy Guevara.

"No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera, no se vale no juegues sucio porque yo siempre te he extendido mi mano en todos los sentidos, incluso con la adicción que has dicho que tienes y que con todo gusto a pesar de lo que me has dicho, y a pesar de qué tú trates de voltear a toda esa comunidad tan hermosa.

"Si te molestó mi comentario respecto a tu vestuario no tiene absolutamente nada que ver con la identidad de género, mi respeto para toda tu comunidad, para toda la comunidad LGBT y todos los demás. Te voy a decir una cosa con todo respeto. No eres Wendy, no eres Wendy Guevara. Wendy Guevara es otra cosa, búscate otra cosa porque esa ya se contó", finalizó.

Wendy Guevara reacciona a comentarios de Ricardo Peralta

A través de sus rede sociales, Wendy Guevara manifestó su sorpresa por los comentarios de Ricardo Peralta, además de que descartó que Arath de la Torre sea homofóbico, ya que lo conoce y se le hace una persona muy buena.

"Estoy muy sorprendida con lo que acaba de pasar entre Ricardo y Arath, pero le doy toda la razón a Arath. Qué bueno que Arath lo dijo claro y no dejó que lo ensuciara, porque hemos visto la persona que es mi comadre. Ay no, me dieron muchos nervios, estoy atacada", dijo en un video.

Wendy dejando en claro que Arath no es homofobic.o ya que ella y él se llevan súper bien y es muy lindo con wendy. #LaCasaDelosFamososMX pic.twitter.com/yYQoaRFCsL — La Wendy (@LaWendyGuevara) August 19, 2024

"Yo conozco a Arath de la Torre, le hablo muy bien, me abraza, de esos abrazos sinceros, si él fuera homofóbico, créanme que ni me saludaba ni nada, Arath es un súper hombre, súper tipo. No entiendo el comentario que Peralta le dijo para hacerlo quedar mal, pero los que conocemos a Arath sabemos que él es bueno y más porque tiene un hermano que es gay. Se pasó Ricardo", comentó en otra publicación.