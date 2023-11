Tercer Grado Deportivo: Avances y Retrocesos de la Liga MX

En el episodio de Tercer Grado Deportivo (TGD) del 13 de noviembre de 2023, encabezado por Denise Maerker, los analistas abordaron el final del torneo regular de la Liga MX, así como la protesta del Puebla ante un TAS y la aplicación del VAR; además de la imposición de jugadores en el Tri; y el estreno del documental Tan cercas de las nubes.

Balance Liga MX

Marion Reimers, Majo González, David Faitelson, André Marín, Alberto Lati y Javier Alarcón debatieron en esta edición sobre los avances y retrocesos del campeonato local de futbol antes del inicio de la Liguilla, que por primera vez incorpora el play-in.

André Marín destacó que pareciera que se castiga a quienes quedan en los primeros lugares del campeonato, ya que sufrirán una pausa; mientras que los últimos clasificados continúan con actividad.

Faitelson subrayó que nuestra liga tendrá una nueva pausa, lo que rompe el ritmo de los equipos de cara a la fase final.

Para Javier Alarcón, la calidad del campeonato local está a la baja, en tanto que para González fueron 17 jornadas bastantes malas como espectáculo deportivo.

Los tres puntos del Puebla

Tras la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de regresar los puntos al club Puebla por su victoria ante Tijuana, después de que se le fueron retirados por una supuesta alineación indebida, Reimers subrayó que La Franja rompió los códigos que existen en el futbol mexicano al acudir a instancias internacionales en busca de justicia.

Mientras que para Marín, tras la decisión del TAS, alguien de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tendría que haber perdido su cargo.

Faitelson dijo que algo bueno que se demuestra con este caso es que ya no existe un poder absoluto en el futbol mexicano, como en el pasado. Sin embargo, ahora existe una división de grupos y lucha de poderes en el interior de la FMF.

VAR en México

Respecto al uso del videoarbitraje (VAR) en la Liga MX, los panelistas de la mesa de TGD señalaron que existe una crisis arbitral, ya que los que imparten justicia continúan equivocándose a pesar del apoyo de la tecnología.

Alberto Lati argumentó que es muy grave que hoy en día los árbitros no se responsabilizan de sus decisiones y esperan el apoyo del VAR; no obstante, Majo González destacó que el problema no solo existe a nivel nacional y recordó algunos problemas que han sucedido en el futbol europeo.

A su vez, André Marín reclamó que en México se pierde mucho tiempo en cada revisión arbitral; y por su parte, Faitelson señaló que uno de los problemas es que desafortunadamente los silbantes no son independientes de la FMF.

Jugadores impuestos en el Tri

En otro tema, los expertos de TGD comentaron sobre las recientes declaraciones de Ricardo Tuca Ferreti, respecto a que durante su gestión como seleccionador nacional algunos jugadores le fueron sugeridos para que fueran incluidos en sus convocatorias.

Faitelson declaró que es sabido que el Tri es un negocio y que la propia Concacaf ha obligado a México a incluir con su equipo estelar para disputar ciertas competencias.

Javier Alarcón detalló que incluir a nombres como el Guillermo Ochoa en la Selección Nacional trae varios beneficios, entre ellos, ser atractivo para los anunciantes.

Tan cerca de las nubes

Finalmente, este 15 de noviembre llega a la plataforma de VIX el documental Tan cerca de las nubes, dirigido por Manuel Cañibe y producido por N+ Docs, el cual nos cuenta la historia de la primera Selección Nacional femenil y los primeros campeonatos de futbol de esta categoría, y los expertos de TGD ofrecieron su opinión.

De acuerdo con Reimers, este material es muy valioso, ya que da cuenta de uno de los episodios de la historia donde las mujeres exigieron igualdad, aunque gracias a ello se les cerraron muchas puertas.

Y aunque Majo González dijo que a pesar de que existen avances, hay patrones que siguen permaneciendo desde esa época hasta la actualidad.

Mientras que para Faitelson Tan cerca de las nubes refleja no solo la historia del futbol femenil, sino la historia de la mujer en la humanidad.

