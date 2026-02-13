Bomberos Rescatan a Adulta Mayor de Incendio en Vivienda de Tijuana

La Dirección de Bomberos de Tijuana rescató a una mujer de la tercera edad tras un incendio registrado la noche del jueves 12 de febrero en una vivienda de la colonia Campestre Murua.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), alrededor de trece elementos atendieron el reporte de incendio en una casa de dos niveles, donde el fuego se encontraba avanzado en el segundo piso.

Fuego se concentró en el segundo nivel

Mientras realizaban las labores de extinción, los bomberos lograron extraer a una mujer adulta mayor que se encontraba en el primer nivel del inmueble siniestrado. La persona fue puesta a salvo de inmediato y no presentó lesiones.

El incendio afectó dos habitaciones del segundo piso; sin embargo, fue controlado a la brevedad, evitando que se propagara al resto de la vivienda.

