Continúa Búsqueda de Adulto Mayor en Mexicali: su Vehículo fue Hallado Dentro de Canal

Las labores de búsqueda del señor Manuel Lozano de la Torre, de 77 años de edad, continúan luego de que fuera reportado como desaparecido el pasado 10 de febrero en Mexicali.

Autoridades confirmaron que su vehículo fue localizado al interior del Canal Alimentador Central, a la altura del kilómetro 14 de la carretera a Tijuana, a un costado de una empresa de carne en las afueras de la ciudad.

Te podría interesar: Suman Nueve Personas Identificadas en Fosas Clandestinas de Mexicali; Esto se Sabe

Operativo incluye buzos y recorridos en zonas agrestes

Tras el hallazgo, se desplegó un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad, cuerpos de rescate, familiares y voluntarios. Las acciones incluyen inmersiones de buzos en el canal, así como recorridos a caballo en áreas agrestes cercanas, con el objetivo de localizar algún indicio sobre su paradero.

La noche en que se reportó la desaparición, también fue localizado un par de tenis en las inmediaciones del canal, que presuntamente pertenecerían al adulto mayor, información que continúa bajo verificación.

Hasta el momento, no se ha confirmado su localización y las labores de búsqueda permanecen activas.

Historias recomendadas:

Información Miguel Galindo

APG