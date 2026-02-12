Reportan Plaga de Ratas de Gran Tamaño en Zona Centro de Tijuana; Esto se Sabe

En las últimas semanas, usuarios y comerciantes de la Zona Centro de Tijuana han reportado un incremento en el avistamiento de ratas deambulando por las calles. De acuerdo con testimonios recabados en el área, la presencia de roedores se ha vuelto más frecuente en vialidades como la calle Tercera y la Cuarta, donde aseguran que los animales circulan a plena vista durante el día.

Comerciantes establecidos en el sector señalan que el problema no se limita a la vía pública. Algunos aseguran que los roedores incluso han ingresado a los locales a través de los tubos de drenaje, lo que ha generado preocupación entre propietarios y empleados. Relatan que en al menos un caso encontraron una rata dentro del sanitario del establecimiento al iniciar la jornada laboral.

Gerardo Mozqueda, comerciante de la zona, afirmó que los roedores que se observan actualmente son de gran tamaño y que en varias ocasiones le han pasado cerca mientras permanece en la banqueta atendiendo su negocio. También indicó que, tras encontrar una rata en el baño del local, optaron por no utilizarlo durante aproximadamente un mes por temor a nuevos incidentes.

Comerciantes atribuyen la presencia de ratas a la acumulación de basura.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, Guillermo Díaz Orozco, atribuyó el aumento de roedores a la acumulación de residuos en el alcantarillado pluvial. Según explicó, personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos les habría señalado que donde hay comida hay presencia de roedores, y que parte del problema radica en que algunos vendedores ambulantes arrojan desechos de alimentos a las alcantarillas, lo que genera acumulación de grasa.

Además de esta situación, comerciantes mencionan que la basura que permanece en la vía pública también influye en la proliferación de la plaga. Señalan que en jardineras y otros espacios del primer cuadro se acumulan residuos depositados por transeúntes, lo que favorece la presencia de animales nocivos.

Roxana, también comerciante del sector, consideró que se requiere mayor limpieza en gran parte de la Zona Centro, ya que la acumulación de suciedad contribuye a atraer este tipo de plagas. Coincidió en que el problema se ha hecho más visible en las últimas semanas, afectando la percepción del área comercial.

Ante este panorama, el líder de los comerciantes indicó que desde hace tiempo se ha buscado concretar una reunión conjunta con la Comisión Estatal de Servicios Públicos y el Ayuntamiento, con el propósito de analizar alternativas que permitan atender la situación. Mientras tanto, los comerciantes continúan manifestando su preocupación por la presencia constante de ratas en el primer cuadro de la ciudad.

