Hallan Vehículo con Múltiples Impactos de Bala en Tijuana; Hay un Hombre y un Menor Heridos

Un hombre y una menor de edad resultaron lesionados tras un ataque armado registrado la mañana de este miércoles 12 de febrero en la colonia Gabilondo. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en el cruce de las calles Guillermo Prieto y Ciprés, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego que movilizaron a corporaciones de seguridad en la zona.

Elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido de vigilancia cuando escucharon los disparos, por lo que se dirigieron de inmediato al punto señalado. Al arribar, localizaron un vehículo con el motor encendido y las luces intermitentes activadas, el cual presentaba múltiples impactos de bala en la carrocería.

La escena fue asegurada por los agentes, quienes verificaron las condiciones del automóvil y recabaron información preliminar sobre lo ocurrido. En el lugar no se reportó la presencia de los ocupantes al momento de la llegada de las autoridades.

Las personas lesionadas se trasladaron a un hospital para su atención médica.

Posteriormente se informó que las personas lesionadas, un hombre y una menor de edad, se trasladaron por sus propios medios al Hospital del Carmen para recibir atención médica. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la gravedad de las heridas ni sobre su estado de salud actual.

El vehículo, que quedó en el cruce de Guillermo Prieto y Ciprés, evidenciaba varios impactos de proyectil, lo que confirma la intensidad del ataque armado ocurrido durante la mañana. La intervención policial se centró en asegurar el área y atender el reporte derivado de las detonaciones escuchadas durante el patrullaje.

En relación con los responsables, las autoridades no han informado sobre personas detenidas hasta ahora. Tampoco se han revelado mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon el ataque ni sobre posibles líneas de investigación.

