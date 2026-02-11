Hombre es Sentenciado a 11 Años de Prisión por Abuso de Menor en San Quintín

La Fiscalía General del Estado de Baja California obtuvo una sentencia condenatoria de 11 años de prisión en contra de Ramón Froylán ''N'' por el delito de pederastia agravada, tras hechos ocurridos de manera reiterada entre 2020 y 2023 en el municipio de San Quintín. La resolución fue dictada luego de un procedimiento abreviado celebrado el 30 de enero de 2026, en el que el acusado aceptó su responsabilidad ante la autoridad judicial.

El sentenciado abusó de una menor de 14 años en reiteradas ocasiones.

De acuerdo con la información oficial, el caso fue atendido por la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra la Mujer por Razón de Género. Las investigaciones establecieron que durante el periodo señalado el ahora sentenciado cometió actos de carácter sexual en perjuicio de una víctima menor de 14 años. Los hechos se registraron en San Quintín, donde se integró la carpeta correspondiente.

El imputado fue vinculado a proceso el 3 de agosto de 2024, quedando sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Desde entonces, permaneció privado de la libertad mientras avanzaban las etapas procesales hasta llegar a la audiencia intermedia, en la que se definió el mecanismo de terminación anticipada del procedimiento.

Fue durante la audiencia celebrada el 30 de enero de 2026 cuando se aprobó el procedimiento abreviado. En ese acto, el acusado aceptó su responsabilidad penal, lo que permitió al juez emitir la sentencia condenatoria de 11 años de prisión por el delito de pederastia agravada.

Se le impuso una multa y un pago por reparación del daño.

Además de la pena privativa de la libertad, se impuso una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 10 mil 374 pesos, así como el pago de 25 mil 648 pesos por concepto de reparación del daño. En la misma resolución se determinó negarle cualquier beneficio de libertad anticipada.

La Fiscalía General del Estado informó que con esta resolución se da por concluido el proceso penal en contra del sentenciado por los hechos cometidos entre 2020 y 2023. La institución señaló que continuará atendiendo este tipo de delitos a través de sus áreas especializadas.

Con la sentencia dictada, el caso queda formalmente resuelto en su etapa judicial, estableciendo las sanciones penales y económicas correspondientes por los hechos cometidos en agravio de una persona menor de edad en el municipio de San Quintín.

