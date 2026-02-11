Emiten Pesquisa para Localizar a Katyhusca Valdéz de 12 Años, Desaparecida en Ensenada
La FGE pidió apoyo ciudadano para ubicar a Katyhusca Miranda Valdéz Orantes, vista por última vez el 9 de febrero en la colonia Chapultepec, en Ensenada.
La Fiscalía General del Estado emitió una pesquisa para localizar a Katyhusca Miranda Valdéz Orantes, de 12 años de edad, quien fue vista por última vez el 9 de febrero de 2026 en la colonia Chapultepec, en Ensenada, Baja California. Desde esa fecha se desconoce su paradero, por lo que la autoridad solicita la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que contribuya a su localización.
El llamado fue difundido el 10 de febrero de 2026, donde la institución activó los protocolos correspondientes para la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas. La menor no ha sido ubicada desde el día señalado y, hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición.
Las autoridades brindaron información de cómo luce la joven para ayudar a localizarla.
De acuerdo con la información oficial, la joven fue vista por última vez en la colonia Chapultepec. A partir de ese momento, familiares y autoridades iniciaron gestiones para dar con su paradero, lo que derivó en la emisión de la ficha de búsqueda y la solicitud pública de apoyo ciudadano.
Como parte de la pesquisa, se difundieron las características físicas de la menor para facilitar su identificación:
- Estatura: 1.62 metros
- Peso: 55 kilogramos
- Complexión: delgada
- Tez: blanca
- Ojos: color café claro
- Nariz: mediana
- Cabello: lacio, castaño oscuro
- Labios: delgados
La Fiscalía indicó que cualquier dato que ayude a ubicar a Katyhusca Miranda Valdéz Orantes puede ser determinante para su pronta localización. Por ello, se pide a la población revisar cuidadosamente la información difundida y comunicar de inmediato cualquier pista relevante.
Para proporcionar información, las personas pueden comunicarse con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, Zona Ensenada. También está disponible el número de emergencia 911 y la línea 089 para realizar denuncias de manera anónima.
Información de Patricia Lafarga | N+
