Suman Nueve Personas Identificadas en Fosas Clandestinas de Mexicali; Esto se Sabe
Con estos casos, suman nueve coincidencias genéticas de los 19 perfiles obtenidos en las fosas de Miguel Alemán
Colectivos de familiares de personas desaparecidas confirmaron la identificación de Roberto Ortiz Barrón, de 31 años, y Raúl Alonso Bejar Farías, de 29, entre los cuerpos localizados en las fosas clandestinas del poblado Miguel Alemán.
Ambos jóvenes habían sido reportados como desaparecidos en septiembre y noviembre de 2025, respectivamente. Con estas identificaciones, suman ya nueve coincidencias genéticas confirmadas entre los restos hallados en la zona.
- De las personas identificadas, ocho ya fueron entregadas a sus familias, mientras que una permanece bajo resguardo institucional.
Previamente, también fueron confirmadas las identidades de los hermanos Claudio y José Levario, quienes habían sido privados de la libertad el pasado 19 de noviembre.
Suman nueve víctimas identificadas de 19 perfiles genéticos en fosas clandestinas
La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, informó que hasta el momento se han obtenido 19 perfiles genéticos correspondientes a los restos encontrados en la zona de reforestación de Pro Natura, sitio que habría permanecido activo y operado por el crimen organizado durante el último año.
De acuerdo con la titular de la Fiscalía General del Estado, se han confirmado 15 fosas clandestinas en el área intervenida, aunque al menos dos no presentaban signos de carbonización, lo que apunta a distintos métodos y tiempos de inhumación.
- La fiscal señaló que los indicios periciales apuntan a hechos violentos recientes y a la probable participación de grupos criminales en delitos de alto impacto, por lo que las investigaciones continúan para establecer responsabilidades y determinar qué organización operaba en la zona.
Las autoridades mantienen los trabajos de identificación genética para avanzar en la localización e identificación del resto de las víctimas.
