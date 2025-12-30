Reporte de Garitas: ¿Cómo Están los Cruces Fronterizos de Mexicali Hoy 30 de Diciembre?

Este lunes 30 de diciembre la espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Te podría interesar: ¿Cómo Están los Tiempos de Línea en Tijuana?: Reporte de Garitas en Vivo Hoy 30 de Diciembre

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

Carril Normal: 45 minutos | 1 línea abierta

SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas

Ready Lane: 45 minutos | 1 línea abierta

Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 4 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

Carril Normal: 30 minutos | 5 líneas abiertas

SENTRI: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Ready Lane: 30 minutos | 2 líneas abiertas

Carril Norma peatonal: 5 minutos | 2 líneas abiertas

Ready Lane peatonal: 5 mintuos | 2 líneas abiertas

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.