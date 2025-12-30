Inicio Tijuana Reporte de Garitas: ¿Cómo Están los Cruces Fronterizos de Mexicali Hoy 30 de Diciembre?

Reporte de Garitas: ¿Cómo Están los Cruces Fronterizos de Mexicali Hoy 30 de Diciembre?

Este lunes 30 de diciembre la espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 45 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane: 45 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 4 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 30 minutos | 5 líneas abiertas
  • SENTRI: 5 minutos | 3 líneas abiertas
  • Ready Lane: 30 minutos | 2 líneas abiertas
  • Carril Norma peatonal: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane peatonal: 5 mintuos | 2 líneas abiertas

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

