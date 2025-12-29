Inicio Tijuana Reporte de Garitas En Vivo Mexicali: ¿Cómo Está la Línea Hoy 29 de Diciembre?

Reporte de Garitas En Vivo Mexicali: ¿Cómo Está la Línea Hoy 29 de Diciembre?

Este lunes 29 de diciembre los cruces fronterizos en Mexicali presentan tiempos de espera cortos.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 30 minutos | 2 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane: 30 minutos | 2 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 2 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 30 minutos | 2 líneas abiertas
  • SENTRI: 5 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 30 minutos | 2 líneas abiertas
  • Carril Norma peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
  • Ready Lane peatonal: 5 mintuos | 3 líneas abiertas

Las autoridades recomiendan a las y los automovilistas planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

