Reporte de Garitas En Vivo Mexicali: ¿Cómo Está la Línea Hoy 29 de Diciembre?
Este lunes 29 de diciembre los cruces fronterizos en Mexicali presentan tiempos de espera cortos.
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 30 minutos | 2 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 30 minutos | 2 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 2 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 30 minutos | 2 líneas abiertas
- SENTRI: 5 minutos | 4 líneas abiertas
- Ready Lane: 30 minutos | 2 líneas abiertas
- Carril Norma peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
- Ready Lane peatonal: 5 mintuos | 3 líneas abiertas
Las autoridades recomiendan a las y los automovilistas planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.