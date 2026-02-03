Reporte de Garitas de Mexicali En Vivo Hoy: Tiempos de Espera para Cruce a San Diego
|
N+
-
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy
COMPARTE:
Este martes 3 de febrero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.
Te podría interesar: Reporte de Garitas Tijuana en Vivo Hoy 30 de Enero: Actualización de Filas y Tiempos
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 1 hora 45 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 10 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora 45 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 30 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 15 minutos | 3 líneas abiertas
- Ready Lane: 30 minutos | 1 línea abierta
- Carril Norma peatonal: 15 minutos | 3 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 15 minutos| 3 líneas abierta