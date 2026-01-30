Inicio Tijuana Reporte de Garitas Tijuana en Vivo Hoy 30 de Enero: Actualización de Filas y Tiempos

Reporte de Garitas Tijuana en Vivo Hoy 30 de Enero: Actualización de Filas y Tiempos

|

N+

-

Consulta los tiempos de cruce en las garitas de Tijuana este 30 de enero

Reporte de Garitas Tijuana en Vivo Hoy 30 de Enero: Actualización de Filas y Tiempos

Reporte de Garitas Tijuana en Vivo Hoy 30 de Enero: Actualización de Filas y Tiempos | Foto: Archivo N+

COMPARTE:

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este viernes 30 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Te podría interesar: Localizan Cuerpo de Mujer Semidesnudo en Playa de San Quintín; Esto se Sabe

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 25 minutos | 14 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 40 minutos  | 4 líneas
  • Peatonal normal:  1 hora  | 20 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora 15 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 40 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 15 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  30 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

Historias recomendadas: 

APG

Sociedad
Inicio Tijuana Cruce fronterizo en tijuana hoy 30 de enero de 2026 tiempo de espera en las garitas