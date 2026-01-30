Reporte de Garitas Tijuana en Vivo Hoy 30 de Enero: Actualización de Filas y Tiempos
Consulta los tiempos de cruce en las garitas de Tijuana este 30 de enero
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este viernes 30 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 25 minutos | 14 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 40 minutos | 4 líneas
- Peatonal normal: 1 hora | 20 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas
- Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 15 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 40 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 15 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 30 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
