Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 13 de Febrero: Tiempos de Espera
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este viernes 13 de febrero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 5 líneas abiertas
- Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 40 minutos | 5 líneas
- Peatonal normal: 1 hora | 17 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 20 minutos | 4 líneas
- Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 15 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 15 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 15 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 1 hora | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
