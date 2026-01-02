Inicio Tijuana Reporte de Garitas de Mexicali Hoy: Tiempos de Cruce y Estado de la Línea

Reporte de Garitas de Mexicali Hoy: Tiempos de Cruce y Estado de la Línea

Consulta los tiempos de espera para cruzar en las garitas de Mexicali este 2 de enero

Este viernes 2 de enero la espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal:  1 hora | 1 línea abierta
  • SENTRI: 10 minutos | 1 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1 hora | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 1 hora | 2 líneas abiertas
  • SENTRI: 10 minutos | 3 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1 hora | 2 líneas abiertas
  • Carril Norma peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
  • Ready Lane peatonal: 5 mintuos | 3 líneas abiertas

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

