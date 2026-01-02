Reporte de Garitas de Mexicali Hoy: Tiempos de Cruce y Estado de la Línea
Consulta los tiempos de espera para cruzar en las garitas de Mexicali este 2 de enero
Este viernes 2 de enero la espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 1 hora | 1 línea abierta
- SENTRI: 10 minutos | 1 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 1 hora | 2 líneas abiertas
- SENTRI: 10 minutos | 3 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora | 2 líneas abiertas
- Carril Norma peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas
- Ready Lane peatonal: 5 mintuos | 3 líneas abiertas
Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.