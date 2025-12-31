Inicio Tijuana Así Está la Línea Hoy en Tijuana: Reporte de Tiempos de Cruce en Garitas Hoy 31 de Diciembre

Así Está la Línea Hoy en Tijuana: Reporte de Tiempos de Cruce en Garitas Hoy 31 de Diciembre

Este miércoles 31de diciembre la espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana presentan tiempos cortos

Este miércoles 31de diciembre la espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana presentan tiempos cortos, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 15 minutos | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 10 minutos | 9 líneas
  • Ready Lane (autos): 15 minutos | 4 líneas
  • Peatonal normal: 10 minutos | 17 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 15 minutos | 4 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 30 minutos | 3 líneas
  • Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos): 30 minutos | 3 líneas
  • Peatonal normal:  10 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

