Así Está la Línea Hoy en Tijuana: Reporte de Tiempos de Cruce en Garitas Hoy 31 de Diciembre
Este miércoles 31de diciembre la espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana presentan tiempos cortos
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 15 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 10 minutos | 9 líneas
- Ready Lane (autos): 15 minutos | 4 líneas
- Peatonal normal: 10 minutos | 17 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 15 minutos | 4 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 30 minutos | 3 líneas
- Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 30 minutos | 3 líneas
- Peatonal normal: 10 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
