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¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se Encuentran Hoy 20 de Mayo las Garitas de Tijuana

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Consulta los tiempos de cruce en las garitas de Tijuana hoy miércoles 20 de mayo

Garitas de Tijuana

¿Mucho Tráfico para Cruzar? Así se Encuentran Hoy 20 de Mayo las Garitas de Tijuana | Foto: N+

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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este miércoles 20 de mayo, presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

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Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 2 horas 10 minutos | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 20 minutos | 12 líneas
  • Ready Lane (autos): 2 horas 10 minutos | 4 líneas
  • Peatonal Normal: 1 hora | 21 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 45 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 2 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 2 horas | 2 líneas
  • Sentri (autos): Sin espera | 3 líneas
  • Ready Lane (autos):  2 horas | 2 líneas
  • Peatonal normal: 30 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

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