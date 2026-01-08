Inicio Tijuana Reporte Garitas Mexicali Hoy En Vivo: Cómo Están los Tiempos de Cruce

Reporte Garitas Mexicali Hoy En Vivo: Cómo Están los Tiempos de Cruce

|

N+

-

Este jueves 8 de enero los tiempos de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Reporte Garitas Mexicali Hoy En Vivo: Cómo Están los Tiempos de Cruce

Reporte Garitas Mexicali Hoy En Vivo: Cómo Están los Tiempos de Cruce | Foto: Archivo N+

COMPARTE:

Este jueves 8 de enero los tiempos de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Te podría interesar: ¿Cómo Están las Garitas en Tijuana Este 8 de Enero? Reporte de Línea En Vivo

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal:  1 hora | 1 línea abierta
  • SENTRI: 20 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  1 hora | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 4 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 1 hora 30 minutos | 3 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 5 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1 hora 30 minutos | 3 líneas abierta
  • Carril Norma peatonal: 1 hora | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 1 hora | 3 líneas abierta

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

Te podría interesar:

APG

Sociedad
Inicio Tijuana Como estan los tiempos de linea hoy 8 de enero 2026 en mexicali reporte garitas