Reporte Garitas Mexicali Hoy En Vivo: Cómo Están los Tiempos de Cruce
Este jueves 8 de enero los tiempos de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 1 hora | 1 línea abierta
- SENTRI: 20 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 4 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 1 hora 30 minutos | 3 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 5 líneas abiertas
- Ready Lane: 1 hora 30 minutos | 3 líneas abierta
- Carril Norma peatonal: 1 hora | 3 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 1 hora | 3 líneas abierta
Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.
