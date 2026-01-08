¿Cómo Están las Garitas en Tijuana Este 8 de Enero? Reporte de Línea En Vivo
N+
Consulta la línea en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana
COMPARTE:
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este jueves 8 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Te podría interesar: Alertan por Nueva Estrategia Digital de Criminales al Usar Desinformación en BC; Esto se Sabe
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 hora | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora | 4 líneas
- Peatonal normal: 20 hora | 17 líneas
- Peatonal Ready Lane: Sin Espera | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 5 minutos | 4 líneas
- Ready Lane: Sin Espera | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 40 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 40 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 15 minutos | 5 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
Te podría interesar:
-
¿Cuánto Durarán Cierres en Garita San Ysidro? Alertan por Afectaciones en Freeway Hacia Tijuana
-
¿Cómo Impactará Frente Frío 27 a Baja California? Pronostican Lluvias, Viento, Frío y Nevadas
APG