¿Cuánto Durarán Cierres en Garita San Ysidro? Alertan por Afectaciones en Freeway Hacia Tijuana

Autoridades de California anunciaron cierres parciales y totales en el freeway rumbo a Tijuana por la garita de San Ysidro, a partir del 6 de enero, debido a trabajos de infraestructura vial enfocados en mejorar la seguridad y el flujo vehicular hacia la frontera.

Las labores contemplan la remoción de reductores de velocidad, instalación de separadores, así como el reemplazo de barreras temporales por divisores permanentes, lo que obligará a realizar cierres en distintas fases sobre la Interestatal 5 en dirección sur.

Primera fase: cierre total por 56 horas

La primera etapa iniciará el 6 de enero a las 9:00 de la noche y concluirá el 9 de enero a las 5:00 de la mañana. Durante este periodo se llevará a cabo el cierre total de la rampa de entrada de Camino de la Plaza, así como de cinco carriles de la Interestatal 5 rumbo al sur.

En esta fase, el acceso de salida hacia Tijuana permanecerá abierto, por lo que se prevé que el cruce continúe operando, aunque con afectaciones en la circulación.

Segunda fase: cierres parciales hasta el 23 de enero

La segunda etapa se desarrollará del 9 al 23 de enero, con el cierre de un carril interior de la Interestatal 5 en dirección sur. En este lapso, la salida de Camino de la Plaza y la garita de El Chaparral permanecerán cerradas.

Ante estos trabajos, la Patrulla de Caminos de California, la Administración de Servicios Generales y Caltrans recomendaron a los conductores que se dirigen a México utilizar como vía alterna la garita de Otay, a fin de evitar congestionamientos y retrasos.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a planear con anticipación sus traslados, respetar la señalización vial y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

