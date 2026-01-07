¿Cómo Impactará Frente Frío 27 a Baja California? Pronostican Lluvias, Viento, Frío y Nevadas

El ingreso del frente frío número 27 provocará lluvias puntuales fuertes en Baja California, así como posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas, principalmente durante este miércoles, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las autoridades meteorológicas informaron que se esperan acumulados de lluvia de entre 25 y 50 milímetros en distintas regiones del estado, además de vientos de 40 a 60 kilómetros por hora, con rachas más intensas en áreas del golfo de California y la costa occidental de la península.

Riesgo en zonas serranas y bajas de Baja California

El fenómeno es generado por la combinación del frente frío 27, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, así como la influencia de las corrientes en chorro polar y subtropical.

Estas condiciones podrían ocasionar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos o inundaciones en zonas bajas.

En las sierras de Baja California, se mantiene el pronóstico de temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius, con heladas y bancos de niebla durante las primeras horas del día, lo que incrementa el riesgo para automovilistas.

Emiten recomendaciones

Ante este panorama, se exhorta a la población a seguir los avisos del SMN, Conagua y Protección Civil, así como a tomar medidas preventivas, entre ellas:

Abrigarse adecuadamente y mantenerse hidratados

Evitar cambios bruscos de temperatura

Extremar cuidados en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

Evitar transitar por zonas serranas si las condiciones climáticas se complican

Además, se prevé oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa occidental de Baja California, por lo que se recomienda precaución a embarcaciones menores y actividades recreativas en el mar.

