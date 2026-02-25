Cancelaciones de Visas de EUA Aumentan Hasta 200% en la Frontera de Mexicali; Esto se Sabe

Un incremento estimado de hasta 200 por ciento en cancelaciones de visas estadounidenses ha sido registrado por el Consulado de México en Calexico, California, derivado de la asistencia brindada a connacionales en la garita internacional de Mexicali.

De acuerdo con la representación consular, durante 2025 se atendieron más de 300 casos de cancelación de visas, cifra superior a la reportada en años previos. Este aumento se asocia a un endurecimiento en las revisiones de antecedentes y declaraciones por parte de autoridades de Estados Unidos.

Rocío Vázquez, cónsul de México en Calexico, explicó que cada caso es informado directamente a la persona afectada y que no existe obligación de que las autoridades estadounidenses comuniquen al consulado los motivos de cancelación.

Revisiones más estrictas en los cruces fronterizos

En los puntos de ingreso a Estados Unidos, los oficiales pueden solicitar la inspección de teléfonos celulares antes de autorizar la entrada, facultad respaldada por criterios judiciales al tratarse de personas que aún no han sido admitidas formalmente al país.

Según testimonios recabados por el consulado, muchas de las cancelaciones se originan por inconsistencias entre la información actual del viajero y datos previos, incluidos antecedentes penales o migratorios.

La cónsul precisó que existen cancelaciones "con perjuicio" y "sin perjuicio"; en este último caso, la persona puede volver a solicitar una visa ante el consulado estadounidense correspondiente.

Finalmente, se recordó que la expedición y cancelación de la visa de turista es una facultad exclusiva del gobierno de Estados Unidos; no obstante, el Consulado de México puede intervenir cuando se denuncian posibles abusos, brindando acompañamiento y facilitando asesoría legal sin costo a los connacionales.

