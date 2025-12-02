Anuncian Corte de Agua Hoy en 70 Colonias de Ensenada; Lista Completa y Cuándo se Restablece

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) informó que este martes 2 de diciembre se realizará un corte programado de servicio debido a trabajos de mantenimiento en el sistema de la planta desalinizadora, lo que provocará baja presión, intermitencia o falta de agua en más de 70 colonias del municipio.

Te podría interesar: Detienen a Adolescente Sospechoso del Feminicidio de la Maestra de la UABC, Emilia Ortega

¿Cuáles son las colonias afectadas?

De acuerdo con CESPE, los trabajos serán ejecutados por la empresa Aguas de Ensenada como parte de las labores de mantenimiento necesarias para la operación del sistema desalinizador, infraestructura clave para el suministro de la ciudad. El restablecimiento está previsto para el viernes 5 de diciembre.

Las colonias que podrían presentar afectaciones durante la jornada incluyen zonas del norte, sur y oriente de Ensenada, entre ellas:

Aviación

Arcoíris

Álamo

Aguajito y Ampliación

Bahía de Ensenada

Buenaventura

Bonifaz Popoff

Costa Bella

Costa Azul

Cuauhtémoc

California

Cañón Buena Vista

Careaga

Campanario

Chula Vista

Esperanza

Emiliano Zapata

El Rizo

Francisco Villa 1 y 2

Granados

Gómez Morín y Ampliación

Gali Residencial

Granjas El Gallo

Hidalgo y Amp

Hidalgo

Infonavit Lomas del Pedregal

Independencia

Libertad

Constitucional

José Ortiz de Domínguez

Lomitas

Libertad

Loma Bonita

Lomas

Loma de la Presa

Mar I

Mar de Ensenada

Maestros

Montemar

Morelos 1 y 2

Márquez de León y Ampliación

Nuevo Ensenada

Niños Héroes

Playa Ensenada

Popular

Popular 89 (Cabo Falso)

Puesta del Sol 1 y 2

Puerto Azul

Revolución

Ramos

Reforma y Ampliación

Rosas Magallón

San Rafael

San Luis

Sección Fidepaz

Terrazas El Gallo

Ulbrich

Victoria

Villa Bonita

Vivienda Popular

Vista al Sol 1 y 2

Vistas al Mar y 17 de Mayo y Ampliación

CESPE exhortó a la población a tomar previsiones, almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso mientras duran los trabajos.

El organismo reiteró que el servicio se normalizará progresivamente a partir del viernes 5 de diciembre.

Historias recomendadas:

APG