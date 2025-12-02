Anuncian Corte de Agua Hoy en 70 Colonias de Ensenada; Lista Completa y Cuándo se Restablece
Los trabajos contemplan ajustes técnicos en infraestructura esencial para la ciudad
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) informó que este martes 2 de diciembre se realizará un corte programado de servicio debido a trabajos de mantenimiento en el sistema de la planta desalinizadora, lo que provocará baja presión, intermitencia o falta de agua en más de 70 colonias del municipio.
¿Cuáles son las colonias afectadas?
De acuerdo con CESPE, los trabajos serán ejecutados por la empresa Aguas de Ensenada como parte de las labores de mantenimiento necesarias para la operación del sistema desalinizador, infraestructura clave para el suministro de la ciudad. El restablecimiento está previsto para el viernes 5 de diciembre.
Las colonias que podrían presentar afectaciones durante la jornada incluyen zonas del norte, sur y oriente de Ensenada, entre ellas:
- Aviación
- Arcoíris
- Álamo
- Aguajito y Ampliación
- Bahía de Ensenada
- Buenaventura
- Bonifaz Popoff
- Costa Bella
- Costa Azul
- Cuauhtémoc
- California
- Cañón Buena Vista
- Careaga
- Campanario
- Chula Vista
- Esperanza
- Emiliano Zapata
- El Rizo
- Francisco Villa 1 y 2
- Granados
- Gómez Morín y Ampliación
- Gali Residencial
- Granjas El Gallo
- Hidalgo y Amp
- Hidalgo
- Infonavit Lomas del Pedregal
- Independencia
- Libertad
- Constitucional
- José Ortiz de Domínguez
- Lomitas
- Libertad
- Loma Bonita
- Lomas
- Loma de la Presa
- Mar I
- Mar de Ensenada
- Maestros
- Montemar
- Morelos 1 y 2
- Márquez de León y Ampliación
- Nuevo Ensenada
- Niños Héroes
- Playa Ensenada
- Popular
- Popular 89 (Cabo Falso)
- Puesta del Sol 1 y 2
- Puerto Azul
- Revolución
- Ramos
- Reforma y Ampliación
- Rosas Magallón
- San Rafael
- San Luis
- Sección Fidepaz
- Terrazas El Gallo
- Ulbrich
- Victoria
- Villa Bonita
- Vivienda Popular
- Vista al Sol 1 y 2
- Vistas al Mar y 17 de Mayo y Ampliación
CESPE exhortó a la población a tomar previsiones, almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso mientras duran los trabajos.
El organismo reiteró que el servicio se normalizará progresivamente a partir del viernes 5 de diciembre.
