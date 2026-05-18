Suspenderán Servicio de Luz por Mantenimiento en Tijuana Este Martes: Lista de Colonias
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La suspensión se debe a mantenimiento y cambio de un poste dañado: conoce las colonias afectadas
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este martes se llevará a cabo la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en al menos 12 colonias de Tijuana, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo.
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¿Cuáles son las colonias afectadas?
Las autoridades dieron a conocer que las colonias donde se suspenderá el suministro son:
- Cerro Colorado II
- Cerro Colorado IV
- Fraccionamiento Medina Mediterránea
- Jacarandas
- Jacarandas (delegación San Antonio de los Buenos)
- 10 de Mayo
- El Dorado Residencial
- López Portillo
- Azteca
- Lomas Terrabella
- Zona del Río
- Miraflores
- Recomiendan tomar precauciones
¿Cuándo se restablecerá el servicio?
El corte está programado de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, tiempo durante el cual se realizará el reemplazo de un poste de concreto dañado, así como labores para mejorar la infraestructura eléctrica en la zona.
La CFE exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones ante la suspensión temporal del servicio, como desconectar aparatos eléctricos y planificar actividades que requieran energía durante el horario establecido.
Asimismo, se reiteró que estos trabajos forman parte de acciones preventivas para evitar fallas mayores en el suministro eléctrico.
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APG