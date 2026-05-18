Suspenderán Servicio de Luz por Mantenimiento en Tijuana Este Martes: Lista de Colonias

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este martes se llevará a cabo la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en al menos 12 colonias de Tijuana, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo.

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¿Cuáles son las colonias afectadas?

Las autoridades dieron a conocer que las colonias donde se suspenderá el suministro son:

Cerro Colorado II

Cerro Colorado IV

Fraccionamiento Medina Mediterránea

Jacarandas

Jacarandas (delegación San Antonio de los Buenos)

10 de Mayo

El Dorado Residencial

López Portillo

Azteca

Lomas Terrabella

Zona del Río

Miraflores

Recomiendan tomar precauciones

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

El corte está programado de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, tiempo durante el cual se realizará el reemplazo de un poste de concreto dañado, así como labores para mejorar la infraestructura eléctrica en la zona.

La CFE exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones ante la suspensión temporal del servicio, como desconectar aparatos eléctricos y planificar actividades que requieran energía durante el horario establecido.

Asimismo, se reiteró que estos trabajos forman parte de acciones preventivas para evitar fallas mayores en el suministro eléctrico.

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