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Suspenderán Servicio de Luz por Mantenimiento en Tijuana Este Martes: Lista de Colonias

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La suspensión se debe a mantenimiento y cambio de un poste dañado: conoce las colonias afectadas

Suspenderá Servicio de Luz por Mantenimiento en Tijuana Este Martes: Lista de Colonias

Suspenderá Servicio de Luz por Mantenimiento en Tijuana Este Martes: Lista de Colonias | Foto: N+

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este martes se llevará a cabo la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en al menos 12 colonias de Tijuana, como parte de trabajos de mantenimiento preventivo.

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¿Cuáles son las colonias afectadas?

Las autoridades dieron a conocer que las colonias donde se suspenderá el suministro son:

  • Cerro Colorado II
  • Cerro Colorado IV
  • Fraccionamiento Medina Mediterránea
  • Jacarandas
  • Jacarandas (delegación San Antonio de los Buenos)
  • 10 de Mayo
  • El Dorado Residencial
  • López Portillo
  • Azteca
  • Lomas Terrabella
  • Zona del Río
  • Miraflores
  • Recomiendan tomar precauciones

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

El corte está programado de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, tiempo durante el cual se realizará el reemplazo de un poste de concreto dañado, así como labores para mejorar la infraestructura eléctrica en la zona.

La CFE exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones ante la suspensión temporal del servicio, como desconectar aparatos eléctricos y planificar actividades que requieran energía durante el horario establecido.

Asimismo, se reiteró que estos trabajos forman parte de acciones preventivas para evitar fallas mayores en el suministro eléctrico.

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