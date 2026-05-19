Activan Pesquisa por Desaparición de Kazandra Naomi, Menor de 14 años, en Ensenada
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Emiten ficha de búsqueda por joven de 14 años, fue vista por última vez el 16 de mayo en Ensenada
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La Fiscalía General del Estado (FGE) activó una pesquisa para localizar a Kazandra Naomi Núñez Santellano, una menor de 14 años de edad reportada como desaparecida en la colonia Nuevo Reforma.
De acuerdo con la información oficial, la adolescente fue vista por última vez el pasado 16 de mayo en el municipio de Ensenada, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.
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Difunden señas particulares para su identificación
Como parte de la ficha de búsqueda, autoridades informaron que la menor cuenta con un tatuaje con el nombre “Mónica” en la mano izquierda, así como una perforación en la lengua.
- Al momento de su desaparición vestía pantalón gris y tenis blancos.
La Fiscalía solicitó el apoyo de la población para aportar cualquier información que contribuya a su pronta localización.
Cualquier dato puede ser reportado a través del número de emergencias 911 o de manera anónima al 089.
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APG