Anuncian Corte de Agua en Ensenada: Lista Completa de Colonias Afectadas
N+
La suspensión forma parte de la reposición del Acueducto Morelos y busca reducir fallas estructurales que han generado intermitencias en el suministro de agua.
COMPARTE:
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) informó que el próximo miércoles 11 de febrero se llevará a cabo una suspensión temporal del suministro de agua potable en diversas zonas del municipio, debido a trabajos de interconexión en el acueducto Morelos. Las labores forman parte de la obra de reposición de esta infraestructura hídrica y se realizarán en el cruce carretero a la altura del entronque a Cuatro Milpas, con el objetivo de mejorar la operación del sistema.
De acuerdo con la información oficial, la suspensión del servicio se aplicará como una medida necesaria para ejecutar trabajos técnicos especializados que permitirán integrar nuevos tramos del acueducto. Estas acciones se desarrollarán durante tres días consecutivos y debido al deterioro que ha generado intermitencias en el suministro de agua en la zona de influencia.
¿Cuándo se restablecerá el suministro de agua potable en Ensenada?
La dependencia precisó que los trabajos iniciarán el miércoles 11 de febrero y continuarán el jueves 12 y viernes 13. Una vez concluidas las maniobras técnicas, se estima que el reinicio de operaciones del acueducto Morelos ocurra el sábado 14 de febrero. A partir de esa fecha, comenzará el proceso de recuperación del suministro, el cual se realizará de manera gradual en las zonas afectadas.
Se informó que la normalización total del servicio no será inmediata, ya que el llenado de la infraestructura y la estabilización del sistema requieren tiempo. Por ello, se prevé que el suministro de agua potable quede completamente restablecido hasta el jueves 19 de febrero, conforme avance el proceso de recuperación en cada sector.
Poco después de la mitad del periodo de trabajos programados, CESPE dio a conocer el alcance territorial de la suspensión. Este es el listado completo de las colonias afectadas por el corte de agua en Ensenada:
En las zonas de San Antonio de las Minas, El Sauzal, Zona Costa, Zona Noreste.
- 2 de Septiembre
- 28 de Agosto
- 3 de Octubre
- 3er. Ayuntamiento
- Alisos
- Altamar
- Amp. Moderna
- Amp. Peñitas
- Amp. Reforma
- Amp. VI Ayuntamiento
- Appel Chacón
- Azteca
- Balcones de la Presa
- Bella Vista
- Benito Juárez
- Bosque de los Olivos
- Chapingo
- Chapultepec
- Colinas de la Joyita
- Colinas de la Presa
- Colinas de San Ángel I y II
- Colinas del Magisterio
- Colinas del Sol
- Comercial Chapultepec
- Coronitas
- Cumbres de la Presa
- Del Cedro
- Echeverría
- Ecolomas
- Ejido Ruis Cortines
- El Sahuaro
- El Sauzal
- Emiliano Zapata
- Empleados
- Estado de México
- Flores Magón
- Fovissste
- Granjas Chapingo
- Ignacio Allende
- Ignacio Altamirano
- Jesús Munguía
- Laureles
- La Joya
- La Joyita
- Las Flores de Ensenada
- Las Margaritas
- Las Palmas I, II y III
- Lázaro Cárdenas I y II
- Loma Linda
- Lomas de la Joyita
- Lomas de la Presa
- Lomas de Valle Verde
- Lomitas
- Lomitas Indeco I, II y III
- Los Encinos
- Los Girasoles
- Los Laureles
- Los Olivares
- Luis Echeverría
- Magisterial
- Mar de Cortez
- Mar de Ensenada
- Mediterráneo
- México
- Miguel Alemán
- Misión
- Misiones de la Presa I y II
- Moderna
- Moderna Oeste
- Montemar
- Nuevo Mileno
- Olivos
- Nuevo Reforma
- Pedregal Playitas
- Peñitas
- Piedras Negras
- Popular 89
- Popular I
- Pórticos de Arboledas I, II y III
- Privada Mediterráneo
- Privadas del Real
- Puerto Azul
- Puesta de Sol
- Reforma
- Reacomodo Lomitas
- Reacomodo Munguía
- Real de San Marino
- Rebombeo 1ro. de Mayo
- Residencial Las Lomas
- Residencial Misiones
- Revolución
- Ruis Cortines
- Salvador Rosas Magallón
- San Marino
- Territorio Sur
- Tomas Comunales de la Zona de la Col. 89
- VI Ayuntamiento
- Valle Verde
- Villas del Cedro
- Villas del Prado
- Villas del Sol I y II
- Villas Las Rosas
- Vista al Sol
- Vista Hermosa
- Zona Centro
El director del organismo operador, Alonso Centeno Hernández, explicó que la ejecución de esta obra responde a la necesidad de reemplazar tramos del acueducto que presentan un grave nivel de deterioro. Esta condición ha provocado afectaciones recurrentes en la continuidad del servicio, por lo que la reposición de la infraestructura busca reducir las fallas y mejorar la distribución del agua a largo plazo.
La obra de reposición del acueducto Morelos está proyectada para beneficiar a más de 157 habitantes, al permitir una operación más eficiente del sistema hídrico. Sin embargo, durante el desarrollo de los trabajos será inevitable la suspensión temporal del suministro, motivo por el cual se pidió comprensión a la población.
Finalmente, la CESPE exhortó a las y los usuarios de las zonas afectadas a tomar previsiones ante la falta de agua, así como a almacenar el vital líquido para cubrir necesidades básicas durante los días que dure la suspensión.
Historias recomendadas:
- Reporte de Garitas de Mexicali En Vivo Hoy: Tiempos de Espera para Cruce a San Diego
- Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy En Vivo: Tiempo de Espera en las Garitas
- Brigadas del Sol Abre Curso de Primeros Auxilios para el Público en Mexicali
Información de Patricia Lafarga | N+
RCP