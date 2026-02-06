Anuncian Corte de Agua en Ensenada: Lista Completa de Colonias Afectadas

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) informó que el próximo miércoles 11 de febrero se llevará a cabo una suspensión temporal del suministro de agua potable en diversas zonas del municipio, debido a trabajos de interconexión en el acueducto Morelos. Las labores forman parte de la obra de reposición de esta infraestructura hídrica y se realizarán en el cruce carretero a la altura del entronque a Cuatro Milpas, con el objetivo de mejorar la operación del sistema.

De acuerdo con la información oficial, la suspensión del servicio se aplicará como una medida necesaria para ejecutar trabajos técnicos especializados que permitirán integrar nuevos tramos del acueducto. Estas acciones se desarrollarán durante tres días consecutivos y debido al deterioro que ha generado intermitencias en el suministro de agua en la zona de influencia.

¿Cuándo se restablecerá el suministro de agua potable en Ensenada?

La dependencia precisó que los trabajos iniciarán el miércoles 11 de febrero y continuarán el jueves 12 y viernes 13. Una vez concluidas las maniobras técnicas, se estima que el reinicio de operaciones del acueducto Morelos ocurra el sábado 14 de febrero. A partir de esa fecha, comenzará el proceso de recuperación del suministro, el cual se realizará de manera gradual en las zonas afectadas.

Se informó que la normalización total del servicio no será inmediata, ya que el llenado de la infraestructura y la estabilización del sistema requieren tiempo. Por ello, se prevé que el suministro de agua potable quede completamente restablecido hasta el jueves 19 de febrero, conforme avance el proceso de recuperación en cada sector.

Poco después de la mitad del periodo de trabajos programados, CESPE dio a conocer el alcance territorial de la suspensión. Este es el listado completo de las colonias afectadas por el corte de agua en Ensenada:

En las zonas de San Antonio de las Minas, El Sauzal, Zona Costa, Zona Noreste.

2 de Septiembre

28 de Agosto

3 de Octubre

3er. Ayuntamiento

Alisos

Altamar

Amp. Moderna

Amp. Peñitas

Amp. Reforma

Amp. VI Ayuntamiento

Appel Chacón

Azteca

Balcones de la Presa

Bella Vista

Benito Juárez

Bosque de los Olivos

Chapingo

Chapultepec

Colinas de la Joyita

Colinas de la Presa

Colinas de San Ángel I y II

Colinas del Magisterio

Colinas del Sol

Comercial Chapultepec

Coronitas

Cumbres de la Presa

Del Cedro

Echeverría

Ecolomas

Ejido Ruis Cortines

El Sahuaro

El Sauzal

Emiliano Zapata

Empleados

Estado de México

Flores Magón

Fovissste

Granjas Chapingo

Ignacio Allende

Ignacio Altamirano

Jesús Munguía

Laureles

La Joya

La Joyita

Las Flores de Ensenada

Las Margaritas

Las Palmas I, II y III

Lázaro Cárdenas I y II

Loma Linda

Lomas de la Joyita

Lomas de la Presa

Lomas de Valle Verde

Lomitas

Lomitas Indeco I, II y III

Los Encinos

Los Girasoles

Los Laureles

Los Olivares

Luis Echeverría

Magisterial

Mar de Cortez

Mar de Ensenada

Mediterráneo

México

Miguel Alemán

Misión

Misiones de la Presa I y II

Moderna

Moderna Oeste

Montemar

Nuevo Mileno

Olivos

Nuevo Reforma

Pedregal Playitas

Peñitas

Piedras Negras

Popular 89

Popular I

Pórticos de Arboledas I, II y III

Privada Mediterráneo

Privadas del Real

Puerto Azul

Puesta de Sol

Reforma

Reacomodo Lomitas

Reacomodo Munguía

Real de San Marino

Rebombeo 1ro. de Mayo

Residencial Las Lomas

Residencial Misiones

Revolución

Ruis Cortines

Salvador Rosas Magallón

San Marino

Territorio Sur

Tomas Comunales de la Zona de la Col. 89

VI Ayuntamiento

Valle Verde

Villas del Cedro

Villas del Prado

Villas del Sol I y II

Villas Las Rosas

Vista al Sol

Vista Hermosa

Zona Centro

El director del organismo operador, Alonso Centeno Hernández, explicó que la ejecución de esta obra responde a la necesidad de reemplazar tramos del acueducto que presentan un grave nivel de deterioro. Esta condición ha provocado afectaciones recurrentes en la continuidad del servicio, por lo que la reposición de la infraestructura busca reducir las fallas y mejorar la distribución del agua a largo plazo.

La obra de reposición del acueducto Morelos está proyectada para beneficiar a más de 157 habitantes, al permitir una operación más eficiente del sistema hídrico. Sin embargo, durante el desarrollo de los trabajos será inevitable la suspensión temporal del suministro, motivo por el cual se pidió comprensión a la población.

Finalmente, la CESPE exhortó a las y los usuarios de las zonas afectadas a tomar previsiones ante la falta de agua, así como a almacenar el vital líquido para cubrir necesidades básicas durante los días que dure la suspensión.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga | N+

RCP