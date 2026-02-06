Inicio Tijuana Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy En Vivo: Tiempo de Espera en las Garitas

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy En Vivo: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy En Vivo: Tiempo de Espera en las Garitas

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy En Vivo: Tiempo de Espera en las Garitas | Foto: Archivo N+

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este viernes 6 de febrero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 45 minutos | 5 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 15 minutos | 9 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 45 minutos  | 5 líneas
  • Peatonal normal:  45 minutos  | 20 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 2 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora | 2 líneas
  • Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora | 2 líneas
  • Peatonal normal:  1 hora | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

