Aseguran Arma a Menor Dentro de Secundaria 89 en Tijuana; Presuntamente su Tío se la Dio

La tarde de este miércoles 4 de febrero, elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte relacionado con la presencia de un arma de fuego dentro de la Secundaria General número 89, ubicada en la colonia Campestre Murúa, en Tijuana. La movilización se originó tras una alerta emitida desde la central de radio, luego de que se informara sobre un menor que presuntamente portaba un arma dentro de las instalaciones del plantel educativo, lo que activó los protocolos de seguridad correspondientes.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la persona que realizó el reporte, quien explicó que la situación fue detectada gracias a la denuncia de un estudiante. De acuerdo con la información recabada en el sitio, el alumno señalado tiene 14 años de edad y fue identificado como quien inicialmente llevaba el arma de fuego al interior de la escuela durante el horario escolar.

Dos adolescentes fueron asegurados tras la alerta de un arma dentro de una secundaria de Tijuana.

Durante la intervención, los agentes realizaron entrevistas por separado a los dos menores implicados. En ese proceso, el primer adolescente reconoció que el arma era de su propiedad, aunque señaló que, al percatarse del riesgo de ser descubierto, decidió entregarla a otro compañero para ocultarla. Esta acción derivó en la localización del segundo menor, quien portaba el arma en la bolsa de su sudadera al momento de ser revisado.

Fue durante esta revisión cuando los oficiales aseguraron el objeto, procediendo a su embalaje conforme a los protocolos establecidos. Se informó que el arma no contaba con cartuchos útiles ni en el cargador ni en la recámara, lo que redujo el riesgo inmediato dentro del plantel.

No era la primera vez que uno de los menores metía un arma en el plantel.

Ambos menores quedaron asegurados y bajo custodia policial, mientras se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que se iniciaran las investigaciones correspondientes. En el desarrollo de las entrevistas, el menor que originalmente introdujo el arma al plantel señaló que la había recibido de un familiar cercano, específicamente de su tío, y reconoció que no era la primera ocasión en que llevaba un arma a la escuela.

Este dato incrementó la relevancia del caso, al evidenciar una conducta reiterada que ahora será analizada por las autoridades investigadoras. La Fiscalía será la instancia encargada de determinar las responsabilidades legales y el seguimiento adecuado, tomando en cuenta la edad de los involucrados y el contexto en el que se registraron los hechos.

Finalmente, se hizo un llamado a los padres de familia para mantenerse atentos a las actividades y pertenencias de sus hijos, así como a su comportamiento dentro y fuera del hogar. También se realizó la recomendación de buscar apoyo en programas preventivos dirigidos a adolescentes, como una medida para atender conductas de riesgo.

