¿Qué se Sabe de la Presunta Amenaza de Bomba en los Juzgados de Tijuana? Evacuaron 400 Personas

Un reporte de posible amenaza de bomba en los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Zona Río de Tijuana, generó un amplio operativo de seguridad y la evacuación preventiva de más de 400 personas.

El aviso se registró durante el transcurso del día miércoles 4 de febrero, lo que llevó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia en el inmueble y en su entorno inmediato, con el objetivo de salvaguardar la integridad de trabajadores, usuarios y transeúntes de la zona.

Usaron perros policía para buscar algún posible artefacto explosivo dentro de los Juzgados.

El despliegue de seguridad se concentró principalmente sobre la avenida Paseo de los Héroes y el bulevar Abelardo L. Rodríguez, donde se establecieron perímetros de resguardo y control de accesos. Elementos de la Policía Municipal participaron en las labores, apoyados por una unidad canina K9 especializada en la detección de posibles artefactos explosivos, con el fin de descartar cualquier objeto o situación que representara un riesgo.

De acuerdo con la información disponible, el reporte obligó a suspender de manera temporal las actividades dentro del complejo judicial. Personal administrativo, usuarios y visitantes fueron desalojados conforme a los procedimientos internos establecidos, lo que permitió que la evacuación se realizara sin incidentes y de manera ordenada, pese a la magnitud del número de personas que se encontraban en el lugar al momento de la alerta.

Confirmaron que no había ningún artefacto explosivo dentro de los Juzgados en Tijuana.

Durante el operativo, las autoridades realizaron recorridos y revisiones exhaustivas tanto en el interior del inmueble como en áreas exteriores consideradas estratégicas. Estas acciones formaron parte del protocolo estándar para este tipo de reportes, con el fin de descartar cualquier amenaza real antes de autorizar el reingreso al edificio y la reanudación de las actividades cotidianas.

Tras concluir la inspección y descartarse la presencia de algún artefacto o riesgo para la población, las autoridades determinaron que la amenaza no era real. Con base en esta evaluación, se autorizó el retorno gradual del personal y de los usuarios a las instalaciones judiciales, lo cual ocurrió durante la tarde del mismo miércoles.

Finalmente, las actividades en los Juzgados de Distrito se reanudaron con normalidad, mientras que el operativo de seguridad fue retirado de manera paulatina.

Historias recomendadas:

Información de Atenas Gómez | N+

RCP