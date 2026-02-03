¿Qué se Sabe del Presunto Ataque de Drones con Explosivos en Vivienda de Tijuana?

Una vivienda ubicada en la colonia Villa del Campo Residencial, Sección 2, en Tijuana, permaneció bajo resguardo durante varias horas por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal, luego de que se reportaran detonaciones en la zona.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado lunes en un domicilio situado sobre la privada Mora, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar explosiones y observar humo, lo que generó un despliegue de seguridad y el acordonamiento del área para realizar las revisiones correspondientes.

Reportan presunto ataque de drones en vivienda de Tijuana.

De acuerdo con testimonios de residentes que solicitaron el anonimato, el inmueble habría sido presuntamente atacado mediante drones que arrojaron artefactos explosivos. Los vecinos señalaron que las detonaciones ocurrieron de forma repentina y consecutiva, lo que provocó temor entre quienes se encontraban en sus viviendas.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado informaron que durante el incidente se escucharon al menos cuatro explosiones consecutivas en el sector. Tras una inspección visual realizada por personal de seguridad y de procuración de justicia, se indicó que no se observaron daños visibles en la estructura del inmueble señalado, aunque el área se mantuvo bajo resguardo mientras continuaban las diligencias iniciales.

Los vecinos añadieron que, aunque anteriormente no se había presentado un hecho de estas características en ese punto específico, la inseguridad se ha vuelto una preocupación constante en la zona. Indicaron que el pasado viernes por la tarde, a tan solo unas cuadras del lugar, un vehículo fue incendiado con cuerpos en su interior, situación que también fue atendida por las autoridades y que mantiene en alerta a los residentes del sector.

Los habitantes solicitaron a las autoridades reforzar la vigilancia en Villa del Campo Residencial, al considerar que los hechos recientes reflejan un incremento de situaciones de riesgo. Por su parte, la Fiscalía General del Estado señaló que hasta el momento no se ha confirmado el origen de las detonaciones reportadas durante la mañana del lunes.

Información de Perla Velázquez | N+

RCP