Localizan Sin Vida a Feliberto Cruz, Joven Desaparecido en Playa de San Quintín

Luego de cuatro días de labores de búsqueda, fue localizado sin vida Feliberto Cruz Hernández, de 28 años de edad, en las inmediaciones de una playa del municipio de San Quintín. El hallazgo fue confirmado por integrantes del Colectivo de Búsqueda San Quintín, quienes encabezaban los trabajos de rastreo desde el pasado 30 de enero.

De acuerdo con la información proporcionada, la búsqueda se inició luego de que el vehículo del joven fuera localizado en estado de abandono en la misma zona, lo que encendió las alertas entre familiares y colectivos de búsqueda.

Colectivo denuncia falta de acompañamiento de autoridades

El Colectivo de Búsqueda San Quintín denunció que, durante la revisión del automóvil localizado, no contaron con el acompañamiento ni resguardo de autoridades, por lo que continuaron con las labores por sus propios medios.

A las acciones de búsqueda se sumaron familiares, amistades y más de 60 voluntarios, quienes participaron en una jornada masiva realizada el 31 de enero; sin embargo, fue hasta el 1 de febrero cuando se logró el hallazgo del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre las causas del fallecimiento, quedando las investigaciones a cargo de las instancias correspondientes.

Información Diego Robles

APG