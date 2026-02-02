Detienen a Hombre por Presunto Homicidio de su Hijastro tras Riña Familiar en Mexicali

José Estelio “N” fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, tras ser señalado como presunto responsable del homicidio de su hijastro, ocurrido el pasado 31 de enero en el fraccionamiento Viñas del Sol, al oriente de Mexicali.

De acuerdo con información preliminar, los hechos se habrían derivado de una presunta pelea familiar, durante la cual la víctima, identificada como Ismael Osorio, de 36 años de edad, recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza, lo que le provocó la muerte en el lugar.

Huye presunto agresor y localizan vehículo y arma

Testigos reportaron que, tras escucharse las detonaciones, un hombre huyó del sitio a bordo de un vehículo tipo sedán color gris. Minutos después, elementos de la Policía Municipal localizaron dicho automóvil en la colonia Huertas del Progreso.

En el lugar también fueron encontrados un arma de fuego, un cargador, un teléfono celular y las llaves del vehículo, los cuales fueron asegurados como indicios para la investigación.

Horas más tarde, José Estelio “N”, de 69 años de edad, fue detenido por las autoridades y trasladado ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica conforme avanzan las indagatorias.

