Detienen a Tres Menores Armados y Aseguran Vehículo con Reporte de Robo en Tijuana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana aseguró a tres menores de edad, señalados como presuntos responsables del delito de portación de arma de fuego, durante un operativo realizado en la colonia Valle Verde.

Los hechos se registraron la tarde del viernes 30 de enero, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban un patrullaje preventivo y detectaron a un vehículo tipo pick up cuyo conductor cometía diversas infracciones al reglamento de tránsito. Al marcarle el alto con luces y comandos de voz, el conductor hizo caso omiso y aceleró la marcha, iniciando una persecución.

Intentaron huir tras ingresar a una calle sin salida

La evasión concluyó cuando el vehículo ingresó a una calle sin salida, obligando a sus ocupantes a descender e intentar huir a pie. En el lugar, los agentes lograron asegurar a los tres jóvenes, quienes mostraron una actitud evasiva durante la intervención.

Tras realizar una revisión precautoria, los oficiales localizaron un arma de fuego tipo escuadra y varios cartuchos útiles. Asimismo, al verificar los datos del vehículo en la base de seguridad, se confirmó que contaba con una predenuncia de robo.

Los menores fueron identificados como José Luis “N”, Ángel Alfredo “N” y Erick Emanuel “N”, quienes, junto con el arma y el vehículo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para Menores, donde se llevará a cabo la investigación correspondiente. Testigos en el sitio señalaron que los detenidos podrían estar relacionados con robos con violencia registrados en la zona.

La SSPCM reiteró su compromiso de fortalecer las acciones de prevención del delito y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa a través del número de emergencias 9-1-1 o mediante las aplicaciones Botón de Emergencias y Botón Morado, con el fin de contribuir a la seguridad y tranquilidad de las comunidades de Tijuana.

