Aseguran Laboratorio Clandestino de Gran Escala y Alta Capacidad de Producción en Ensenada

Un laboratorio clandestino con una extensión aproximada de 7 mil 500 metros cuadrados y una capacidad de producción de hasta 500 kilogramos de metanfetamina por semana fue asegurado en una zona serrana de difícil acceso del poblado de San Matías, en el municipio de Ensenada.

El aseguramiento se realizó el pasado 29 de enero, como parte de un operativo interinstitucional en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Marina.

Durante el recorrido por el sitio, el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo, explicó que el lugar es prácticamente inaccesible, lo que evidencia la complejidad para el traslado de materiales, por lo que no se descarta que el laboratorio tuviera más de un año en funcionamiento.

En el área fueron localizados bidones, tambos, tanques de gas, reactores químicos, fosas sépticas y diversas sustancias, así como un espacio improvisado con colchonetas, refrigerador y cocina, donde presuntamente permanecían entre 12 y 15 personas.

Daño ambiental y riesgo de contaminación a mantos freáticos

Autoridades estatales y federales alertaron sobre el impacto ambiental generado por este tipo de instalaciones clandestinas, particularmente por la contaminación del suelo y los mantos freáticos.

Se explicó que el agua utilizada para la preparación de sustancias químicas era acumulada y posteriormente vertida en la zona, lo que provoca que los residuos tóxicos se filtren al subsuelo, afectando la tierra y posibles fuentes de agua subterránea.

El comandante de la Segunda Zona Naval, Juan Carlos Vera Minjares, informó que personal de la Marina tomó muestras del agua contaminada, las cuales serán analizadas para determinar el nivel de afectación, en coordinación con autoridades ambientales como la Semarnat y la Conanp.

Finalmente, se indicó que durante 2025 se localizaron ocho narcolaboratorios en los municipios de Tijuana, Tecate, Mexicali, Ensenada y San Quintín, además del aseguramiento de 40 toneladas de metanfetamina en carreteras del estado, como parte de los operativos contra el crimen organizado.

